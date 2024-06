Comunidad LGBTTTIQ+ celebra y exige en las calles de Saltillo: ‘Todas las personas, todos los derechos’

Para Morquecho, uno de esos pendientes es la ocupación laboral para personas trans y no binarias dentro de los organismos legislativos y ayuntamientos , pues aunque hay acciones afirmativas, no se ha materializado como una realidad.

“Todavía hay quienes siguen sufriendo, viviendo la discriminación todos los días, porque seguimos viendo, por ejemplo, casos como el de Ociel Baena y el de Josban, donde les asesinaron sin tener piedad, únicamente por su orientación sexual o por su identidad y expresión de género y porque obviamente hay muchísimos prejuicios que todavía están arraigados en la sociedad mexicana que no solamente debemos erradicar, sino destruir y mantener en el olvido histórico” , mencionó.

El contingente convocado por las organizaciones ‘Orgullo y Dignidad’ y ‘San Aelredo’ tomó el bulevar V. Carranza y las calles del Centro Histórico para expresar no solo su orgullo, sino también los pendientes que aún se tienen para los plenos derechos de la comunidad .

“También está el tema de la salud sexual y reproductiva canalizada precisamente para cada persona con distinta orientación, con distinta corporalidad, yo creo que es algo súper pendiente no sólo en Coahuila, sino en todo México”, agregó.

Además, mencionó que la educación sigue aislada y pendiente, por lo que se espera que la voluntad política tanto del siguiente Congreso como el que está actualmente en Coahuila, hagan realidad estos cambios sociales.

Por su parte, Rami Mejía consideró que el crimen de odio del que fue víctima le magistrade Ociel Baena en noviembre del año pasado fue muy doloroso para la comunidad, por lo que fue imperante volver a marchar.

La psicóloga consideró que en Coahuila aún está pendiente el reconocimiento de los crímenes de odio y la penalización de las llamadas “terapias de conversión”, es decir, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género.

“Es como si todos los días en la mañana alguien te dijera que tú estás mal y que tú estás mal y que estás enferma, estás enfermo y que fuera una constante y por más que te buscas, no tienes nada malo, no hay nada mal en ti, no hay nada enfermo en ti, tu cuerpo funciona bien. O sea, simplemente son las personas que te están diciendo que estás mal”, expresó.

Para Dani Huerta, estudiante de mercadotecnia de 21 años, es importante seguir marchando para que jurídica y políticamente se represente a todas las personas de la comunidad, no solo a las que dan en la heteronormatividad.

SE UNEN FAMILIARES

Además de las personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, en la marcha también se hicieron presentes sus familiares. Entre ellos, está Silvia Sifuentes, quien sostuvo un cartel con el mensaje “Abrazos de Mamá”.