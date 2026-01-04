Comunidad venezolana de Torreón se reúne tras hechos recientes en su país

TORREÓN, COAH.- La tarde de ayer sábado, un grupo de ciudadanos venezolanos que radican en Torreón se congregó en la Plaza Mayor, en el Centro Histórico de la ciudad, luego de que se confirmara la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, hechos que generaron reacciones inmediatas entre comunidades venezolanas en el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR: Raúl Vera condena ataques a Venezuela y advierte riesgo para la paz en América Latina

La reunión fue convocada a través de redes de mensajería instantánea, donde integrantes de la comunidad comenzaron a compartir información que, de acuerdo con relataron, empezó a circular entre familiares y conocidos desde la madrugada. A partir de ello, se acordó realizar el encuentro a las 14:00 horas, el cual se prolongó por poco más de dos horas y concluyó sin incidentes.

Aunque no todos los miembros de la comunidad pudieron acudir —principalmente por compromisos laborales o por encontrarse fuera de la ciudad—, quienes asistieron señalaron que el objetivo principal fue acompañarse, intercambiar información y expresar de manera colectiva lo que estos hechos representan para quienes han tenido que dejar su país de origen.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron conversaciones, revisaron material informativo y documentaron el momento con fotografías, en un ambiente que se mantuvo tranquilo en todo momento. La concentración contó con la presencia de elementos de seguridad, quienes permanecieron en el sitio para garantizar que la reunión se desarrollara de forma pacífica.

De acuerdo con los testimonios recabados, pese a los acontecimientos confirmados, en Venezuela prevalece un clima de incertidumbre. Familias que permanecen en el país han reportado tranquilidad aparente en las calles, aunque acompañada de temor ante lo que pueda ocurrir en los próximos días. También se mencionó la realización de compras de pánico, como el abastecimiento de combustible y alimentos, así como una reducción en la movilidad de la población.

Durante la concentración, algunos ciudadanos mexicanos se acercaron a la Plaza Mayor para expresar mensajes de apoyo y solidaridad hacia la comunidad venezolana residente en Torreón, gesto que fue recibido de manera positiva por los asistentes.

Más allá de cualquier expresión de celebración, los participantes coincidieron en que su principal deseo es que la situación en Venezuela derive en una transformación profunda que permita la estabilidad social y el reencuentro de familias que han permanecido separadas durante años, con la esperanza de un futuro distinto para su país de origen.