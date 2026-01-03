Raúl Vera condena ataques a Venezuela y advierte riesgo para la paz en América Latina
A través de redes sociales, el religioso condenó los bombardeos y cuestionó la falta de aprobación del Congreso de Estados Unidos para estas acciones
El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, se pronunció públicamente sobre la situación en Venezuela y condenó los ataques militares registrados en ese país, al advertir que representan una amenaza directa para la paz en toda América Latina, incluido México.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el religioso expresó su preocupación por la escalada de violencia y llamó a una condena abierta contra los bombardeos, al considerar que se trata de acciones que no cuentan con la aprobación del Congreso de Estados Unidos y que vulneran la soberanía del pueblo venezolano. “Esto pone en riesgo la paz de toda América Latina”, señaló.
Vera López subrayó la necesidad de exigir el cese inmediato de las agresiones y el respeto a la población civil, aun cuando hasta el momento no se reporten víctimas mortales. En su mensaje, calificó la situación como “una terrible realidad” y exhortó a la sociedad a no permanecer indiferente ante los hechos.
El obispo emérito reiteró su postura histórica a favor de la paz, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, e hizo un llamado a la solidaridad regional frente a un conflicto que, advirtió, podría tener consecuencias graves más allá de las fronteras venezolanas.