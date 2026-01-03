Raúl Vera condena ataques a Venezuela y advierte riesgo para la paz en América Latina

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, se pronunció públicamente sobre la situación en Venezuela y condenó los ataques militares registrados en ese país, al advertir que representan una amenaza directa para la paz en toda América Latina, incluido México.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el religioso expresó su preocupación por la escalada de violencia y llamó a una condena abierta contra los bombardeos, al considerar que se trata de acciones que no cuentan con la aprobación del Congreso de Estados Unidos y que vulneran la soberanía del pueblo venezolano. “Esto pone en riesgo la paz de toda América Latina”, señaló.

