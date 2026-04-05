Con aval de la Secretaría de Salud, 208 anexos en Coahuila

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Con aval de la Secretaría de Salud, 208 anexos en Coahuila
    Capacitaciones buscan mejorar los modelos de atención en rehabilitación. CORTESÍA

Ofrece información, capacitación y orientación a los encargados

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, en la entidad suman 208 centros de rehabilitación que cuentan con aviso de funcionamiento, como parte de los avances del Comité Estatal contra las Adicciones en Coahuila.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González, destacó que se tiene plenamente identificado a cada establecimiento que busca operar de manera regular bajo la normativa nacional.

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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Una vez consolidado este registro, se instalaron mesas de trabajo y se realizaron reuniones regionales con los responsables de los centros, donde se les brindó información, capacitación y orientación sobre las que deben cumplir ante las distintas instancias que integran el comité estatal.

Como parte de estas acciones, se habilitaron grupos de mensajería instantánea para mantener comunicación directa con los encargados de los centros residenciales especializados en adicciones, quienes pueden solicitar asesoría y recibir acompañamiento continuo para cumplir con los requisitos establecidos.

“Es un avance de gran importancia; ahora trabajamos en capacitaciones sobre los modelos de atención que pueden implementar, para garantizar un servicio adecuado”, explicó el funcionario.

CAPACITACIÓN CONTINUA Y EXPANSIÓN DEL PADRÓN

Moscoso González señaló que el proceso sigue en evolución, ya que cada vez más “anexos” buscan integrarse, acercándose a las autoridades para recibir información y orientación, lo que fortalece el sistema de atención en el Estado.

Subrayó que el objetivo central es que estos espacios cuenten con herramientas adecuadas para brindar atención de calidad y lograr procesos efectivos de rehabilitación en personas con problemas de adicción.

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