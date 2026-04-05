Suspenden servicio del Teleférico de Torreón por fallas eléctricas tras tormenta

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Torreón
/ 5 abril 2026
    Suspenden servicio del Teleférico de Torreón por fallas eléctricas tras tormenta
    Las condiciones climáticas afectaron la infraestructura eléctrica del sistema. CORTESÍA

La falla fue provocada por las lluvias intensas y el granizo en la región

TORREÓN, COAH.- El Teleférico de Torreón suspendió su operación habitual debido a un corte en el suministro de energía eléctrica, provocado por las intensas lluvias y la caída de granizo registradas recientemente en la región.

Las condiciones meteorológicas afectaron el funcionamiento de la infraestructura eléctrica que alimenta este atractivo turístico, lo que obligó a detener el servicio de manera preventiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lluvias-dejan-caida-de-20-arboles-y-cables-torreon-mantiene-operativo-activo-HH19785417

A través de un comunicado, se informó que las góndolas permanecerán fuera de operación hasta contar con las condiciones técnicas necesarias que garanticen un traslado seguro para los usuarios. Hasta el momento, no se ha establecido una hora para la reapertura, ya que los trabajos dependen de la estabilización del sistema eléctrico regional.

Actualmente, cuadrillas de técnicos realizan labores de inspección en las instalaciones y el cableado, con el objetivo de reparar los daños ocasionados por la tormenta y restablecer el servicio a la brevedad posible.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/lluvia-y-granizo-dejan-a-torreon-en-alerta-video-GH19783713

La suspensión ocurre en plena temporada vacacional, lo que ha generado inconvenientes entre visitantes que tenían previsto acudir al Cerro de las Noas.

Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se dará a conocer oportunamente la reanudación del servicio una vez concluidas las reparaciones de emergencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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