Suspenden servicio del Teleférico de Torreón por fallas eléctricas tras tormenta
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La falla fue provocada por las lluvias intensas y el granizo en la región
TORREÓN, COAH.- El Teleférico de Torreón suspendió su operación habitual debido a un corte en el suministro de energía eléctrica, provocado por las intensas lluvias y la caída de granizo registradas recientemente en la región.
Las condiciones meteorológicas afectaron el funcionamiento de la infraestructura eléctrica que alimenta este atractivo turístico, lo que obligó a detener el servicio de manera preventiva.
A través de un comunicado, se informó que las góndolas permanecerán fuera de operación hasta contar con las condiciones técnicas necesarias que garanticen un traslado seguro para los usuarios. Hasta el momento, no se ha establecido una hora para la reapertura, ya que los trabajos dependen de la estabilización del sistema eléctrico regional.
Actualmente, cuadrillas de técnicos realizan labores de inspección en las instalaciones y el cableado, con el objetivo de reparar los daños ocasionados por la tormenta y restablecer el servicio a la brevedad posible.
La suspensión ocurre en plena temporada vacacional, lo que ha generado inconvenientes entre visitantes que tenían previsto acudir al Cerro de las Noas.
Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se dará a conocer oportunamente la reanudación del servicio una vez concluidas las reparaciones de emergencia.