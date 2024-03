Con licencia o sin ella, menores al volante son una preocupación creciente en Saltillo

Aquí te compartimos algunas respuestas de nuestros lectores, si quieres conocer el total, puedes visitar nuestra página de Facebook:

Dona Wiseman: Previo a la prueba de manejo... escrita y práctica...

Juan Ramón Espinosa: En esas edades no tienen un sentido de la responsabilidad bien fincado, no han madurado y asumen muchos riesgos (lo digo por experiencia personal).

Fernando Luna: Estaría genial siempre y cuando paguen como mayores sus impuestos y sus responsabilidades si causan algún daño. Muchos jóvenes la necesitan y son aún más maduros que algunos mayores de edad, pero también hay mucho morro paleta.

Gabriela Coello: Con todo respeto, la madurez de cada persona no la determina un número; conozco personas ya grandes que manejan como principiantes. Es importante que estén muy conscientes de que no es un juguete, que es una responsabilidad y hay consecuencias si se maneja mal.

Francisco González: Si les dan licencia como adultos, entonces que los juzguen como adultos cuando tengan un accidente.

Iván Ríos: De los 16 años en adelante se podría darles licencia siempre y cuando pasen un examen riguroso de manejo (como debería ser) y los padres o tutores firmen la responsiva en caso de que el menor cause un accidente. De todas formas, ya andan manejando sin licencia.

Leonardo Flores: Negativo, pareja... a menos que los padres firmen una carta responsiva por cualquier incidente que pueda ocasionar, además de que ambos tengan que pasar un examen práctico y teórico.

Charly Sánchez: Creo que puede estar bien, siempre y cuando pongan exámenes tanto prácticos como teóricos; igual si un menor maneja, siempre debe ir acompañado de un adulto o el carro debe contar con seguro amplio, ya que los accidentes que han ocurrido últimamente han sido muy catastróficos.

Abraham Guerrero Ruiz: De acuerdo, siempre y cuando cambien el proceso para dar la licencia; a cualquier persona se la dan aún sin haber manejado antes algún vehículo. El examen es muy simple y no pone a prueba la verdadera destreza al manejar ni las capacidades de muchas personas.

Jorge Armando Bernal Zamora: La licencia no se debe dar por una edad, se debe otorgar en base a una calificación de habilidades y responsabilidad del conductor. Hay muchachos de 15 o 16 más responsables y hábiles que unos de 21 o 30 años. Es cuestión de educación.

Alejandra Lira Valadez: Los jóvenes no pueden manejar su vida solos y quieren conducir un carro con licencia. ¡Ya basta, papás! Agarren a sus hijos y pónganlos a estudiar para que memoricen sus obligaciones, aunque sean las de la casa.

Susy Torres: Si les dan licencia de adultos, deberían juzgarlos como los adultos que son y la responsabilidad que asumen al manejar un auto.

Isabel MG: No estoy de acuerdo, aman la adrenalina y son intrépidos, aunque hay excepciones. Y de las licencias para motociclistas mucho menos estoy de acuerdo.

Annel Gaytán: No tiene que ver la edad. Es educación vial, es conciencia, sentido de responsabilidad, gestión de emociones... competencias que faltan en México y como a las autoridades no les importa, pues qué más da. El que sepa echar a andar el carro que le dé. Yo pienso que debe ser más estricta la autorización de licencias, independientemente de la edad. Por otro lado, tienen a adultos muy mayores estrellando coches porque sus reflejos ya no son los adecuados para conducir, por ejemplo, o conductores iracundos peleando por no saber gestionar sus emociones, y nada tiene que ver si son mayores o menores de edad.

Joel Saldaña: Eso de manejar es mucha responsabilidad y si se les da a menores de edad licencia, pues es mandarlos al matadero. Puedan pasar el examen, pero serían inexpertos. Si los mayores cometemos errores, imagínense ellos.

Aldo Pedrini Escobar: El problema no es que sepan conducir o las reglas. El problema es el estado de consciencia prematuro que les hace fácil acelerar, aun cuando no vean otros carros. En la ciudad puede aparecer un perro o una persona y causar un accidente. Tampoco ceden el paso y no dejan que los rebasen. No se diga si se toman una cerveza, que es lo usual.

Édgar Medina: Tienen que ser como en otros países, a los 16 sin pasajeros y con el tutor al lado; a los 18 con 1 pasajero, a los 21 libre y con un buen examen de manejo, no como las preguntillas que ponen, que sea un examen teórico y práctico.

Mine Flores: En Saltillo siempre se ha dado a menores con responsabilidad de los padres, pero solo es por un año hasta que cumpla la mayoría de edad. Mi hijo la obtuvo a los 17 y con examen de manejo por ser la primera vez.

Enrique Álvarez del Castillo: Pienso que se le debe otorgar una licencia a quien pueda hacerse responsable de un auto, de sus pasajeros y de las demás personas que circulan en las calles. Pero también pienso que debería existir un límite de edad para otorgarlas. Jamás dudaré de la capacidad de las personas de edad avanzada, pero seamos realistas, el oído, la vista y los reflejos no son los mismos. Por otro lado, debería ser como en otros países: primero que una escuela de manejo certificada expida un documento con el que la oficina de licencias pueda entregar un permiso para conducir a alguien que de antemano se sepa que no va a provocar un accidente y que conozca las reglas de tránsito. Pero esto suena más a un “sueño guajiro”, ya que se le entrega una licencia a quien sea que presente un comprobante de pago de derechos. Esa será una de las muchas diferencias entre un país de primer mundo y México.