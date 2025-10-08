Con Manolo Jiménez tenemos muy buena coordinación: Harfuch

Coahuila
/ 8 octubre 2025
    Con Manolo Jiménez tenemos muy buena coordinación: Harfuch
    El funcionario federal y el gobernador de Coahuila mantienen diálogo para trabajar de manera coordinada. FOTO: ESPECIAL

El secretario de Seguridad señaló que con la autoridad estatal de Coahuila el intercambio información fluye rápido, así como la investigación coordinada.

Coahuila.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, señaló que Coahuila se mantiene como un Estado Seguro al ser una entidad federativa que fortalece sus instituciones.

El funcionario federal indicó que Coahuila desde tiempo atrás viene fortaleciendo a su Policía Estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es el estado industrializado más seguro de México: Manolo Jiménez

García Harfuch reiteró que desde su llegada han reiterado la necesidad de fortalecer a las corporaciones municipales y estatales, destacando la excelente coordinación con la administración del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que con la autoridad estatal de Coahuila el intercambio información fluye rápido, así como la investigación coordinada.

La coordinación entre la administración del mandatario estatal Manolo Jiménez y el Secretario de Seguridad se ha fortalecido logrando coordinados colocar a Coahuila como el segundo estado más seguro del país.

