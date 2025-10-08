Con Manolo Jiménez tenemos muy buena coordinación: Harfuch

Coahuila.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, señaló que Coahuila se mantiene como un Estado Seguro al ser una entidad federativa que fortalece sus instituciones.

El funcionario federal indicó que Coahuila desde tiempo atrás viene fortaleciendo a su Policía Estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es el estado industrializado más seguro de México: Manolo Jiménez

García Harfuch reiteró que desde su llegada han reiterado la necesidad de fortalecer a las corporaciones municipales y estatales, destacando la excelente coordinación con la administración del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.