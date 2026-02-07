Conagua avanza en la interconexión del proyecto Agua Saludable para La Laguna

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, a través de un comunicado, que se reunió con representantes de los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca y Torreón para detallar puntos específicos correspondientes a la libranza para la interconexión del proyecto Agua Saludable para La Laguna, que les permitirá integrarse al suministro de agua en bloque.

Este proyecto busca garantizar la calidad y la cantidad suficiente de agua potable para la región, atendiendo una demanda histórica de sus habitantes y contribuyendo al bienestar social y económico de las comunidades involucradas.

Al respecto, la Conagua mencionó que se avanza de manera puntual con los trabajos de interconexión, por lo que en las próximas semanas se restablecerá el servicio en los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca, y se incrementará en Torreón.

Este esfuerzo es resultado de la coordinación y colaboración entre los gobiernos estatal, municipal y federal, quienes han priorizado el acceso equitativo al recurso hídrico y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Durante el encuentro, encabezado por el director general del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, Juan Gabriel Riestra Beltrán, y el secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, Óscar Pimentel González, personal de la Comisión del Agua detalló la situación de cada uno de los sitios de entrega, a fin de que los organismos operadores cuenten con lo necesario para la recepción del volumen correspondiente a cada municipio.

Asimismo, se acordó establecer mecanismos de seguimiento y supervisión técnica para asegurar que el suministro se realice de manera eficiente y segura, beneficiando directamente a miles de familias laguneras.