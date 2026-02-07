Conagua avanza en la interconexión del proyecto Agua Saludable para La Laguna

Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Conagua avanza en la interconexión del proyecto Agua Saludable para La Laguna
    Autoridades federales, estatales y municipales revisaron los avances del proyecto Agua Saludable para La Laguna, enfocado en garantizar el suministro de agua potable en bloque para la región. FOTO: SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

TEMAS


Agua

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Conagua

La Conagua informó que los trabajos de interconexión permitirán restablecer el servicio en varios municipios laguneros e incrementar el abasto de agua en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, a través de un comunicado, que se reunió con representantes de los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca y Torreón para detallar puntos específicos correspondientes a la libranza para la interconexión del proyecto Agua Saludable para La Laguna, que les permitirá integrarse al suministro de agua en bloque.

Este proyecto busca garantizar la calidad y la cantidad suficiente de agua potable para la región, atendiendo una demanda histórica de sus habitantes y contribuyendo al bienestar social y económico de las comunidades involucradas.

Al respecto, la Conagua mencionó que se avanza de manera puntual con los trabajos de interconexión, por lo que en las próximas semanas se restablecerá el servicio en los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca, y se incrementará en Torreón.

Este esfuerzo es resultado de la coordinación y colaboración entre los gobiernos estatal, municipal y federal, quienes han priorizado el acceso equitativo al recurso hídrico y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Durante el encuentro, encabezado por el director general del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, Juan Gabriel Riestra Beltrán, y el secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, Óscar Pimentel González, personal de la Comisión del Agua detalló la situación de cada uno de los sitios de entrega, a fin de que los organismos operadores cuenten con lo necesario para la recepción del volumen correspondiente a cada municipio.

Asimismo, se acordó establecer mecanismos de seguimiento y supervisión técnica para asegurar que el suministro se realice de manera eficiente y segura, beneficiando directamente a miles de familias laguneras.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

