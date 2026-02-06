Llevan prevención de la violencia a centros de trabajo en Torreón

Torreón
/ 6 febrero 2026
    Personal de BorgWarner participó en la primera jornada de prevención impulsada por el Municipio de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades municipales iniciaron jornadas dirigidas al sector empresarial para fomentar entornos laborales seguros e igualitarios

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de promover entornos laborales seguros, respetuosos e igualitarios, la Unidad de Prevención Social de la Violencia, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), puso en marcha un programa de jornadas de prevención dirigido a los centros de trabajo del municipio.

La primera empresa en sumarse a esta estrategia fue BorgWarner, donde se impartió una jornada informativa y de sensibilización dirigida a las y los trabajadores, enfocada en temas clave para la convivencia laboral y social.

El titular de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, José Armando González Murillo, explicó que durante la sesión se abordaron contenidos como igualdad de género, violencia de género, prevención de la violencia en relaciones afectivas, masculinidades positivas, violencia familiar, así como acoso y hostigamiento laboral.

Especialistas abordaron temas de igualdad, violencia de género y acoso laboral. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Destacó que estas actividades brindan herramientas de reflexión y sensibilización que contribuyen a generar un impacto positivo no solo en el entorno laboral, sino también en la vida familiar y social de las personas participantes.

Asimismo, subrayó la importancia de ofrecer información clara y accesible que permita identificar situaciones de violencia, prevenirlas y, en caso necesario, conocer los mecanismos de atención y canalización disponibles.

En esta primera jornada participó Mariana Ramírez Quiroz, especialista del Instituto Municipal de la Mujer, quien compartió información y estrategias enfocadas en la prevención, resaltando el valor del trabajo interinstitucional para fortalecer una cultura de paz.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del alcalde Román Alberto Cepeda González para impulsar espacios laborales más seguros, donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la no violencia.

