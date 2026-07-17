Conagua clausura dos pozos de agua en Parras de la Fuente, Coahuila

De acuerdo con la dependencia federal, la clausura de ambos aprovechamientos fue resultado de denuncias ciudadanas presentadas a través del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN), plataforma habilitada por el Gobierno de México para recibir reportes sobre posibles irregularidades relacionadas con el uso de aguas nacionales.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, como parte de las acciones para combatir el aprovechamiento irregular de los recursos hídricos, durante el mes de junio fueron clausurados dos pozos de agua en el municipio de Parras de la Fuente por no contar con los permisos correspondientes para la extracción del recurso.

Aunque la Conagua no dio a conocer la identidad de los propietarios de los pozos, versiones no oficiales señalan que estos podrían pertenecer a una empresa vitivinícola de la región. No obstante, esta información no ha sido confirmada por la autoridad.

Parras de la Fuente, reconocido por su actividad agrícola y vitivinícola, enfrenta desde hace varios años problemas relacionados con la disponibilidad de agua, situación que ha generado preocupación entre habitantes y productores.

La dependencia señaló que la clausura de estos dos pozos forma parte de una estrategia permanente de inspección y vigilancia. En Coahuila se han realizado 108 clausuras de pozos durante los últimos seis años y medio por diversas irregularidades en el aprovechamiento del agua.

Si bien los pozos intervenidos en Parras pertenecen a una cuenca distinta a la del Río Bravo, el estado enfrenta un panorama hídrico complejo derivado de los periodos prolongados de sequía, aunque las lluvias registradas recientemente han contribuido a mejorar las condiciones en algunas regiones.

La Conagua informó que los dos pozos permanecerán clausurados hasta que sus propietarios regularicen su situación administrativa y obtengan las autorizaciones correspondientes.