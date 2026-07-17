Región Sureste de Coahuila: Pozos clausurados, ¿se está resolviendo algo?

No se trata de un asunto trivial, sino de uno de la mayor relevancia. El abatimiento de los acuíferos de la Región implica que cada vez debe perforarse a mayor profundidad y, de mantenerse la tendencia, habría que traer agua de otras regiones de la entidad o del país.

Uno de los aspectos que más preocupan en la Región Sureste de Coahuila –como en cualquiera otra sometida a estrés hídrico– es el hecho de que las únicas fuentes de abasto de agua con las que se cuenta son de carácter subterráneo. Y el problema con ello es que todas las cifras oficiales señalan que dichas fuentes se han sobreexplotado históricamente.

Justo por ello, desde hace un buen número de años, múltiples voces vienen advirtiendo sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión del agua, a fin de volverlos más eficientes. Adicionalmente, se ha convocado a disminuir la sobreexplotación de los acuíferos.

En este sentido, el reporte que publicamos en esta edición, relativo a la clausura, en Coahuila, de más de un centenar de pozos en los últimos seis años, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ), parecería constituir un elemento de esos que sirven para documentar el optimismo.

Y aunque solamente 23 de estas clausuras corresponden a Saltillo, valdría la pena saber con precisión cuál es el impacto que estas tienen –o han tenido– en la contabilidad del agua que tenemos disponible en la Región para usos agrícolas y necesidades urbanas.

Particularmente importante es que la mayor parte de los pozos clausurados, de acuerdo con los datos de la Conagua, corresponden a extracciones del acuífero Saltillo-Sur, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la mancha urbana de Saltillo.

La importancia del dato radica en el hecho de que dicho acuífero registra, en la estadística de la Comisión, un déficit preocupante, pues de éste se extraen, anualmente, 54 millones de metros cúbicos más de los que le ingresan, derivado del ciclo natural del agua.

Resultaría importante conocer, también, si existen más pozos que podrían estar funcionando de forma irregular y serían susceptibles de clausura, así como la forma en que esto podría contribuir a mejorar las condiciones del acuífero citado.