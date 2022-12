Concesionarán el Rastro Municipal de Saltillo para mejorar el servicio

El Rastro Municipal de Saltillo será concesionado por un plazo de hasta 20 años, mediante licitación pública nacional, a la empresa que cuente con experiencia en sacrificio de animales para consumo humano, mediante un servicio de mejor calidad, más eficiente, salubre, competitivo y con requisitos para exportar, y que a la vez permita al Ayuntamiento ahorrar recursos.

El servicio estuvo concesionado del 2004 al 31 de diciembre del 2021, y desde entonces lo operó directamente el Ayuntamiento. Al término del contrato, pasó de tener la certificación Tipo Inspección Federal a Rastro Municipal, pues la categoría le pertenecía a la empresa concesionaria.

A solicitud del Cabildo, el Congreso del Estado autorizó al Municipio a realizar el trámite de concesión, que además dará mayor seguridad jurídica al evitar prácticas delictivas como el abigeato y la matanza clandestina, que puede provocar problemas de salud.

El PAN cuestionó que no se precisara la cantidad de recursos que se ahorrará el Municipio al concesionar el Rastro a una empresa. Además, se desconocen los términos del anterior contrato y de la conclusión del mismo.

“¿Dónde quedó la certificación TIF que ya tenía el Rastro, y que no es propiedad de una persona moral, sino del Municipio? Este es el que presta los servicios públicos y los concesiona. No voy a aprobar algo que no es transparente”, señaló la diputada Luz Natalia Virgil Orona.

“La certificación, aunque la haya tenido la otra empresa, no tendría por qué batallar esta nueva administración para renovarla porque nada más se ceden los derechos de la certificación, además, los servicios de rastro, de acuerdo con la Constitución son municipales, públicos”, dijo.

Previamente, los regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, y de la Comisión de Mercados y Rastro, aprobaron por unanimidad la celebración del contrato, el que se concretaría en los próximos meses.