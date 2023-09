Concretar ‘Distrito Canacintra’ en Saltillo requiere apoyo público, privado, social y académico

Eduardo Garza Martínez, presidente de Canacintra Coahuila-Sureste, informó que el anteproyecto del Plan Parcial Distrito Canacintra aún no cuenta con elementos para estimar la inversión requerida y para ejecutar las obras convocarán a las poco más de 50 empresas que se encuentran a lo largo del bulevar Vito Alessio Robles para que se sumen con recursos

El bulevar y áreas aledañas son por mucho, de las áreas más depauperadas de la ciudad y se requiere invertir en diversos programas y obras para lograr una transformación de esa zona de la ciudad, que comprende una superficie de 283 hectáreas y abarcaría, al menos, a las colonias Asturias, Omega, Anáhuac, El Paraíso, Nazario S. Ortiz Garza, Industrial Valle de Saltillo y Nuevo México, en una extensión de 4 kilómetros.

“Está muy fea, seamos claros, hay que ampliarlo, tiene muchísimo tráfico, pero hay que buscar la forma de desarrollarlo en forma armónica, de acuerdo a medios sustentables, no tenemos árboles, cordón cuneta, no somos amigables con los peatones, con la comunidad, es una área bastante fea”, dijo el directivo.

“Lo que estamos haciendo es un anteproyecto para tratar de juntar las fuerzas que estamos en el Vito Alessio y buscar el desarrollo de lo que queremos llamar el Distrito Canacintra, hay que desarrollarlo desde donde empieza el bulevar hasta la General Motors y buscar cómo recuperar esa área, hacerla más bonita y amigable con los peatones”, apuntó.

La inversión sería “grandísima”, por la ampliación del bulevar a 8 carriles y la construcción de la ciclopista en el camellón central, la ciclovía, las banquetas, el parque lineal, el rescate del arroyo en una extensión de al menos 2.5 kilómetros y la arborización de la zona, además de la creación de un parque lineal y un parque hídrico.

Asimismo, invertir en separación de aguas negras y grises, sistemas de captación de agua de lluvia, reingeniería de vialidades para dar prioridad al peatón, al ciclistas y al transporte urbano; banquetas con vegetación, señalización adecuada y reductores de velocidad.

“Hay que empezar, esto no se hace de la noche a la mañana. Se hizo un bosquejo y buscamos empezar las acciones, pero si no empezamos no vamos a acabar nunca. Hay muchas acciones por hacer, estamos convocando a un grupo para tratar de empezar el proceso y solicitar el apoyo del Municipio, del Gobierno del Estado y de las empresas que están alrededor, de universidades y Canacintra”.

Se trata, dijo, de una zona de la ciudad que no tiene un “destino manifiesto” para transformarla y que sea motivo de orgullo para la ciudad. Es un área industrial, el bulevar en horas pico está totalmente saturado y debe contar con más carriles de circulación, dos de ellos destinados exclusivamente al transporte público.

El anteproyecto, elaborado por Cecilia Pelletier Bravo, consultora en Desarrollo y Urbanismo Sustentable, Calidad-Medio Ambiente y Seguridad, incluye atender el desempleo, capacitar a mujeres para el autoempleo, administración de pequeños negocios e implementar campañas de salud sexual y mental, prevención de alcoholismo, drogadicción, violencia de género y acceso a servicios clínicos.