FGE y Municipio de Torreón reforzarán la estrategia de seguridad

Así lo declaró el fiscal Federico Fernández Montañez, quien destacó que la coordinación entre los niveles de gobierno es la herramienta más eficaz para mantener a la ciudad entre las más seguras de la República.

TORREÓN, COAH.- La llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís a la alcaldía de Torreón garantiza una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado, factor determinante para consolidar los niveles de paz en la entidad.

“Estamos muy contentos con todo el respaldo y con muchas ganas de ponernos a trabajar”, señaló el fiscal al ser cuestionado sobre las expectativas de esta nueva gestión municipal.

Fernández Montañez detalló que la estrategia operativa dará continuidad a los programas de prevención y vigilancia, enfocados en un plan de corto, mediano y largo plazo.

El propósito es claro: reducir aún más los índices delictivos y fortalecer el blindaje no solo de Torreón, sino de toda la Comarca Lagunera, consolidando los resultados obtenidos hasta la fecha.

El fiscal puntualizó que, a pesar de que Torreón ocupa actualmente el sexto lugar en el ranking nacional de ciudades seguras, existe la firme intención de escalar posiciones. “Siempre va a haber un reto, que es llegar al primer lugar”, enfatizó.

Como parte de las acciones de proximidad social, el titular de la Fiscalía adelantó que el programa “A tu colonia la cuidamos todos” regresará a las calles de Torreón.

Esta iniciativa, que comenzó en Las Dalias y se extendió exitosamente a otros puntos de Coahuila, permite a las autoridades estatales y municipales realizar recorridos constantes para escuchar a los ciudadanos y atender sus necesidades de seguridad y servicios públicos de manera personalizada.