FGE y Municipio de Torreón reforzarán la estrategia de seguridad

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    FGE y Municipio de Torreón reforzarán la estrategia de seguridad
    Federico Fernández Montañez aseguró que la coordinación con el nuevo gobierno municipal será clave para fortalecer la seguridad en Torreón y la Comarca Lagunera. SANDRA GÓMEZ

La Fiscalía General del Estado destacó que la coordinación con la nueva administración municipal de Torreón permitirá fortalecer las estrategias de seguridad y mantener la tendencia de reducción de los índices delictivos

TORREÓN, COAH.- La llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís a la alcaldía de Torreón garantiza una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado, factor determinante para consolidar los niveles de paz en la entidad.

Así lo declaró el fiscal Federico Fernández Montañez, quien destacó que la coordinación entre los niveles de gobierno es la herramienta más eficaz para mantener a la ciudad entre las más seguras de la República.

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“Estamos muy contentos con todo el respaldo y con muchas ganas de ponernos a trabajar”, señaló el fiscal al ser cuestionado sobre las expectativas de esta nueva gestión municipal.

Fernández Montañez detalló que la estrategia operativa dará continuidad a los programas de prevención y vigilancia, enfocados en un plan de corto, mediano y largo plazo.

El propósito es claro: reducir aún más los índices delictivos y fortalecer el blindaje no solo de Torreón, sino de toda la Comarca Lagunera, consolidando los resultados obtenidos hasta la fecha.

El fiscal puntualizó que, a pesar de que Torreón ocupa actualmente el sexto lugar en el ranking nacional de ciudades seguras, existe la firme intención de escalar posiciones. “Siempre va a haber un reto, que es llegar al primer lugar”, enfatizó.

Como parte de las acciones de proximidad social, el titular de la Fiscalía adelantó que el programa “A tu colonia la cuidamos todos” regresará a las calles de Torreón.

Esta iniciativa, que comenzó en Las Dalias y se extendió exitosamente a otros puntos de Coahuila, permite a las autoridades estatales y municipales realizar recorridos constantes para escuchar a los ciudadanos y atender sus necesidades de seguridad y servicios públicos de manera personalizada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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