Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Los organizadores insisten en identificarse como miembros del colectivo Generación Z, a pesar de que representantes del mismo niegan su vinculación con este movimiento.
Con banderas de Luffy y One Piece, jóvenes que aseguran pertenecer al colectivo Generación Z confirmaron que marcharán este sábado del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, en protesta contra la corrupción y lo que denominan “clase política de cartón”, la cual ofrece “cero futuro”.
La movilización tendrá lugar en por lo menos 50 centros urbanos del país, entre los cuales figuran cinco localidades de Coahuila, en la que los interesados fueron citados a las 10:00 de la mañana en puntos específicos.
Al respecto, una publicación atribuida a dicho colectivo en Coahuila, señala: “Ya basta de promesas vacías. Somos la generación que no se rinde ante la injusticia ni la corrupción. No buscamos represión, buscamos un México con democracia, seguridad y oportunidades reales para todos. Es momento de alzar la voz”.
La agrupación, que en redes sociales se identifica como “organización política”, aclara: “No somos de ningún partido, somos de México. Estamos hartos de la inseguridad, la impunidad y las promesas rotas. No buscamos represión, buscamos unión y un país que escuche a su gente”.
Aunque no aclararon si en Coahuila harán alguna clase de manifestación, aún contra de la postura expresada por la presidente Claudia Sheinbaum en torno a la marcha capitalina, el colectivo dio a conocer que el pasado domingo tuvo su primera reunión, en la que “se establecieron las posturas y objetivos a alcanzar”.
La mandataria nacional, quien ha blindado el Palacio Nacional, señaló en reciente conferencia de prensa que figuras como el expresidente Vicente Fox y “priistas de la Cámara de Diputados” han sido “reivindicados” como participantes en la manifestación, aunque cuestionó su conexión con Generación Z.
A través de un mensaje en video, Iván, representante de la agrupación, quien se hace llamar “mero perro” —administrador del servidor Generación Z—, ofreció una respuesta a las publicaciones en plataformas digitales donde se involucra a dicho movimiento en la marcha anunciada para este sábado.
“Hago este comunicado para expresar públicamente que nosotros no tenemos ninguna relación con ese tipo de movimientos... Como movimiento Generación Z no nos vamos a presentar a marchar el día 15 de noviembre, pues sabemos que ese movimiento está coptado por un grupo que no representa nuestros intereses”.
“Entendemos que las problemáticas sociales en México son complejas y que necesitamos un enfoque integral que ataque los problemas de raíz, no superficialmente o con discursos”, externó.
“Nos deslindamos de cualquier cuenta en Twitter, si bien hubo alguna confusión respecto a la ideología, pues el movimiento apenas se está gestando y, como representante del servidor, hago público que nosotros no tenemos relación con ningún movimiento de derechas, como con ningún tipo de ideología fascista, conservadora, que busque capturar nuestra molestia o disgusto acerca de la situación social que se pasa en el país”.
“Nuevamente, reitero: no vamos a marchar el día 15 de noviembre, y también me deslindo totalmente de cualquier cuenta en Twitter. Vamos a seguir trabajando en pulir la congruencia de nuestros comunicados”, recalcó el popular activista.
De acuerdo con la información de los organizadores de la marcha, esta se realizará a nivel nacional, a través de concentraciones en aproximadamente 50 ciudades de 31 estados del país, en diferentes puntos de encuentro:
En Coahuila, la manifestación se replicará en los siguientes municipios:
-- Torreón a las 10:00 horas, en la Presidencia Municipal
-- Saltillo a las 10:00 horas, en la Alameda Saltillo
-- Piedras Negras a las 10:00 horas, en la Macroplaza
-- Monclova a las 18:00 horas, en el “Rayador de Queso”
-- Sabinas a las 10:00 horas, en la presidencia municipal