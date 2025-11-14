Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila

Con banderas de Luffy y One Piece, jóvenes que aseguran pertenecer al colectivo Generación Z confirmaron que marcharán este sábado del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, en protesta contra la corrupción y lo que denominan “clase política de cartón”, la cual ofrece “cero futuro”.

La movilización tendrá lugar en por lo menos 50 centros urbanos del país, entre los cuales figuran cinco localidades de Coahuila, en la que los interesados fueron citados a las 10:00 de la mañana en puntos específicos.

Al respecto, una publicación atribuida a dicho colectivo en Coahuila, señala: “Ya basta de promesas vacías. Somos la generación que no se rinde ante la injusticia ni la corrupción. No buscamos represión, buscamos un México con democracia, seguridad y oportunidades reales para todos. Es momento de alzar la voz”.

La agrupación, que en redes sociales se identifica como “organización política”, aclara: “No somos de ningún partido, somos de México. Estamos hartos de la inseguridad, la impunidad y las promesas rotas. No buscamos represión, buscamos unión y un país que escuche a su gente”.

Aunque no aclararon si en Coahuila harán alguna clase de manifestación, aún contra de la postura expresada por la presidente Claudia Sheinbaum en torno a la marcha capitalina, el colectivo dio a conocer que el pasado domingo tuvo su primera reunión, en la que “se establecieron las posturas y objetivos a alcanzar”.

La mandataria nacional, quien ha blindado el Palacio Nacional, señaló en reciente conferencia de prensa que figuras como el expresidente Vicente Fox y “priistas de la Cámara de Diputados” han sido “reivindicados” como participantes en la manifestación, aunque cuestionó su conexión con Generación Z.