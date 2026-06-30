Congreso de Coahuila designa a Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón

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    Congreso de Coahuila designa a Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón
    La presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Guadalupe Oyervides, indicó que la propuesta se presentó conforme a lo establecido por la ley y subrayó la trayectoria del exgobernador como respaldo para asumir el cargo. HÉCTOR GARCÍA

El exgobernador fue propuesto por el PRI tras el fallecimiento de Román Cepeda. El nombramiento fue aprobado por unanimidad y concluirá el periodo constitucional del Ayuntamiento

El Congreso de Coahuila designó este martes a Miguel Ángel Riquelme Solís como presidente municipal sustituto de Torreón, luego del fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González, ocurrido el pasado 5 de junio.

La designación fue aprobada por unanimidad mediante votación secreta, con 23 votos a favor, durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado.

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El procedimiento inició tras el oficio enviado por el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, en el que notificó oficialmente el fallecimiento del presidente municipal y solicitó al Poder Legislativo la designación de quien ocuparía el cargo.

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia determinó que la muerte de Cepeda González constituye una falta absoluta, por lo que correspondía al Congreso nombrar a un alcalde sustituto, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Coahuila y el Código Electoral local.

De acuerdo con el artículo 158-K de la Constitución estatal, cuando se presenta una falta absoluta del presidente municipal, el Congreso debe designar a quien concluirá el periodo constitucional, con base en la propuesta presentada por la dirigencia estatal del partido político que obtuvo el triunfo en la elección correspondiente.

En este caso, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso a Riquelme Solís, quien anteriormente se desempeñó como alcalde de Torreón y gobernador de Coahuila.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Guadalupe Oyervides, señaló que la propuesta se realizó conforme al procedimiento previsto en la legislación y destacó la experiencia del exmandatario para ocupar el cargo.

Indicó que, más allá de una valoración personal, la designación respondió al derecho que tiene el partido político que ganó la elección municipal de presentar la propuesta para cubrir la vacante, misma que fue avalada por unanimidad en comisión y posteriormente por el Pleno.

La legisladora recordó que este mecanismo ya ha sido aplicado durante la actual Legislatura. En 2024, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Diego del Bosque, presentó la propuesta para designar al alcalde sustituto del municipio de Francisco I. Madero, al tratarse del partido que había obtenido el triunfo en esa demarcación.

Con la aprobación del Congreso, Miguel Ángel Riquelme asumirá la Presidencia Municipal de Torreón para concluir el periodo constitucional de la actual administración.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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