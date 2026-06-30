Concluye INE formalmente proceso electoral de Coahuila que renovó al Congreso del Estado

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    Concluye INE formalmente proceso electoral de Coahuila que renovó al Congreso del Estado
    El INE cerró formalmente el proceso electoral en Coahuila y destacó la participación histórica de la ciudadanía en las urnas. ARMANDO RÍOS

El INE dio por concluido el proceso electoral en Coahuila y destacó la participación récord de más de 1.26 millones de votantes, así como el incremento histórico en el número de observadores electorales

La junta local del Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la sesión de Consejo, en el cual la autoridad administrativa federal dio por concluido el proceso electoral que vivió Coahuila donde se renovó la integración del Poder Legislativo local.

Frente a los integrantes del Consejo y de los partidos políticos federales y locales, el delegado de la junta estatal, Miguel Morales Castillo, dio unas palabras de cierre del proceso donde reconoció la participación y colaboración de los coahuilenses para que este y los anteriores procesos sean ejemplo de participación y seguridad en la democracia.

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Uno de los datos que resaltó Morales Castillo, es que la participación ciudadana que registró la elección el pasado 7 de junio, no solo fue ejemplo entre los procesos electorales del país, sino que también rompió un récord en términos absolutos, en comparación con el último proceso electoral de la misma índole que había vivido Coahuila.

Detalló que de los 875 mil 947 votantes que acudieron a las casillas en la elección del 2020 con las mismas características, para este año, el registro de participación que equivale al 50.78 por ciento de la lista nominal de la entidad, fue de un millón 268 mil 260 personas; es decir, que se recibió a 44 por ciento más votantes en este año que en aquél.

“Ese éxito es mérito fundamental de la ciudadanía coahuilense, que, año tras año, elección tras elección, da ejemplo de cultura cívica y compromiso ciudadano. Deseo reconocer y felicitar a la ciudadanía de Coahuila por haberse superado a sí misma, a sus antecedentes en este tipo de elecciones”, dijo.

Reconoció además, que la alta participación no solo se observó en la cantidad de votantes, sino también en la convocatoria que se logró en las personas que participaron como observadoras electorales, cifra que aumentó en más de mil por ciento en comparación con años anteriores al lograr cinco mil 951 observadores participantes.

“Las elecciones fueron únicas y sobresalientes también por haber convocado a tantas personas, no solo electoras, sino con las personas observadoras electorales. Las cifras son extraordinarias: hubo cinco mil 951 observadores electorales. Esta cifra destaca de las 510 solicitudes en el 2020 de las que se aprobaron 452; un aumento de 13 veces en seis años”, dijo.

Además, reconoció la participación y disposición de todo el personal del INE que funge de forma permanente y eventual, y de los más de 17 mil 100 personas que aceptaron ser funcionarias de casilla para el día de la jornada.

“Gracias a todas esas personas que el domingo 7 de junio aportaron su día de descanso, esfuerzo y compromiso, para fortalecer la democracia de Coahuila”, expresó Morales Castillo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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