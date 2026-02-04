10 de febrero, fecha límite para solicitar voto anticipado en Coahuila; también podrán votar más de dos mil personas en los penales

Uriel López Castillo, encargado de despacho de la Vocalía de Organización Electoral, dio a conocer que para este procedimiento se tienen establecidas fechas clave, que van dirigidas a las diversas poblaciones que han sido identificadas.

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila aportó detalles sobre el procedimiento de voto anticipado, que está dirigido tanto a personas con algún impedimento físico para acudir a las casillas electorales el próximo 7 de junio para votar por nuevas diputaciones locales, como a personas en centros de reinserción social con derechos vigentes.

Una de las fechas más cercanas es la que estará vigente para solicitar, a través de la plataforma INE.mx, la emisión del voto anticipado; se cumple el día 10 de febrero, y sobre todo podrá ser aprovechable para aquellas personas que el INE no ha identificado o que tuvieron accidentes o adquirieron alguna discapacidad recientemente.

A detalle, el encargado de la Vocalía explicó que desde meses anteriores el INE ha identificado, en procesos de trámite de credencial a domicilio o de visitas con advertencia a los módulos, a por lo menos 179 personas en Coahuila con algún impedimento para acudir a las casillas, mismas a quienes visitarán para que tramiten la solicitud de su voto entre el 23 y el 27 de febrero.

Uriel López Castillo resaltó que en algunas de las visitas que se realizarán, o incluso también en el registro que culmina este 10 de febrero, se pueden registrar personas cuidadoras primarias de alguna persona con discapacidad que tenga, por ende, un impedimento para acudir a la casilla.

De acuerdo con el INE, será en la misma solicitud que las personas deberán detallar si desean emitir su voto de forma física con la asistencia de personal del INE, o si bien cuentan con las facultades y los requerimientos técnicos para emitir su voto vía electrónica.

Por otro lado, Uriel López Castillo informó que en el procedimiento de voto anticipado también está vigente la prueba piloto para incluir en la elección a personas internas bajo la calidad de procesadas en alguno de los siete Centros de Reinserción Social, tanto estatales como el federal, que hay en la entidad.

En ese sentido, detalló que el INE en Coahuila tiene bajo ese supuesto a por lo menos dos mil 722 personas en prisión preventiva que pueden emitir su voto, y para detallar quiénes podrán, cumplirán requisitos y deseen participar, se estarán realizando visitas a los centros penitenciarios en los siguientes meses.

“Es un universo inicial de personas que podrían estar sujetas a esta prueba piloto. Nuestra dirección del Instituto está haciendo una validación de los datos de estas personas; se van a generar solicitudes y en esta quincena de febrero se harían visitas para ver si quieren o no participar”, dijo.

Miguel Castillo Morales, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, recalcó que esta participación integra a personas que deben tener vigentes sus derechos político-electorales, es decir, que no tengan sentencia firme por algún delito.

Al respecto, Miguel Castillo informó que la votación para estas personas también se realizará de forma física en las fechas de las personas con discapacidad que se hayan registrado, que será entre el 18 y el 24 de mayo.

De acuerdo con Uriel López, los votos en sus respectivas modalidades —tanto los físicos como los digitales— serán resguardados bajo estándares de seguridad calificados y serán contados como el resto al concluir la jornada electoral el domingo 7 de junio.