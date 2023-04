Congreso del Estado debe ser la voz del pueblo: Lizbeth Ogazón

El distrito electoral número 12 es uno de los más grandes de Coahuila. Comprendido por Ramos Arizpe, Parras y General Cepeda, las problemáticas son permanentes y requieren soluciones diversas: rurales, de pueblo mágico y reserva, al igual que urbanas. En este distrito, Morena apuntó como candidata a Lizbeth Ogazón para competir contra una candidata de la alianza PRI-PAN-PRD que ya ganó este distrito la última vez.

En caso de obtener el triunfo, sería el segundo periodo consecutivo como legisladora de Ogazón, pero ahora intenta acceder a la curul por medio del voto directo de los ciudadanos, pues la diputación que ostenta actualmente la obtuvo por la vía de representación proporcional, también conocida como plurinominal.

Ogazón es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales.

“Me preparé para este tipo de trabajo, sé cómo se debe preparar una iniciativa, y además soy abogada, con lo cual sabemos identificar y atacar las lagunas legales que puede haber”, explicó.

Durante su labor como legisladora, la morenista ha generado 60 iniciativas, con lo que se ubica entre los diputados con mayor producción de iniciativas en la actual legislatura. Dijo que ese es uno de sus estandartes para las próximas semanas hasta en tanto se lleven las elecciones.

“Algunas de nuestras iniciativas han estado guiadas a atender la violencia contra la mujer, la violencia vicaria, atender las necesidades de la comunidad LGBTTTIQ+, como la de la certificación ‘Aquí caben todes’. También presentamos iniciativas con el tema de los seres sintientes sin voz, que va dirigida a que los animales sean entes de derechos”, explicó sobre su trabajo legislativo.

¿Cuáles son algunas de las propuestas?

Además del tema del agua y su eficiencia, dentro del tema de vivienda buscamos la regularización no solamente en Ramos Arizpe, sino en Parras. Es un tema que está muy sensible en la población y es real. Lo que se busca es que sea sustentable y que no se permita el uso habitacional en zonas donde naturalmente no es sustentable, porque está cerca de un arroyo, se maltrata alguna reserva, o incluso también atender el uso industrial. Se han dado casos de empresas que están ubicadas en zonas habitacionales.

¿Cuáles son las principales demandas ciudadanas?

En realidad hay problemas de agua, vivienda, del trabajo en zonas rurales con el tema del ixtle, por ejemplo, donde se explota a los menores y no hay remuneraciones adecuadas y no hay dispensarios médicos. Sí hay un descontento social en cuanto al distrito 12. Sobre todo el tema del agua es el más puntual que nos señalan en todos los municipios. Existe zozobra de no saber qué va a pasar con el tema del agua.

¿Cómo ha notado el ambiente electoral durante los primeros días de la campaña?

Vamos bien. La gente ya está harta del sistema que se ha ampliado en Coahuila; el PRI, la corrupción, la represión. Las personas ya están hartas de eso y de que no se lleva el sentir de la población al Congreso, de que para el Congreso “todo está bien” y “no pasa nada en ese distrito”.