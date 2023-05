En el marco del proceso electoral en marcha, Vanguardia desarrolló el proyecto “El futuro es hoy: Elección 2023”. Los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila: Armando Guadiana Tijerina, Evaristo Lenin Pérez, Ricardo Mejía Berdeja y Manolo Jiménez Salinas, recibieron la invitación a participar en un cuestionario para que nuestra audiencia y posibles electores conozcan un poco más de cada uno. El cuestionario se dividió en dos partes, preguntas “a fondo” y preguntas “en corto”, una modalidad en la que buscamos explorar diferentes facetas y perspectivas de los aspirantes. Este es un concentrado de todas las preguntas y respuestas que se desarrollaron a lo largo de la contienda. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué haría un centro de atención a niños en situación de pobreza si gobernara Coahuila?

ARMANDO GUADIANA “Hay varios. Tengo uno reciente siendo senador y presidente de la Comisión de Energía. Llegó un empresario que traía un proyecto grande para Pemex y me ofreció millones de dólares, eran como cuatro o cinco. Ahí estaba Alberto Hurtado, ahora candidato a diputado plurinominal. Me ofrecía dinero para que aprobara el proyecto, y le dije que no tenía que darme dinero, que no me iba a prestar a ello”. LENIN PÉREZ “Yo creo que puedo decir que soy una gente solidaria y que se puede verificar en mi comportamiento diario”. RICARDO MEJÍA “Está mi declaración tres de tres, donde yo como diputado federal y servidor público siempre las he hecho transparentes y esto se puede verificar en las bases de datos del sistema nacional de transparencia. Creo que es la mejor prueba de que no tenemos nada qué esconder”. MANOLO JIMÉNEZ “En mi familia trato de dar un buen ejemplo y hacer las cosas de la mejor manera, y eso se va reflejando en los valores que tenemos como familia. En las empresas privadas de la familia, también el haber manejado las negociaciones que me tocaron en su momento para hacer sociedades y proyectos inmobiliarios con otras familias donde hoy todos estos proyectos tuvieron éxito y todo lo que dijimos a la hora de hacer los convenios y hacer los contratos y proyectos, los ingresos los superamos por mucho y quedamos muy bien. En el servicio público algo de lo personal, los resultados que tuvimos en Saltillo en finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas.”

ARMANDO GUADIANA "Tengo un carácter difícil y sí me enojo fácilmente a veces, pero lo sobrellevamos. Ella también tiene un carácter fuerte, pero es cuestión de ir conviviendo y sobrellevando la vida, al final de cuentas". LENIN PÉREZ "Que tengo déficit de atención. Que si se tardan mucho en explicarme algo ya me fui". RICARDO MEJÍA "Que le dedico mucho tiempo al trabajo y eso me hace no dedicarle tanto tiempo a ella, desafortunadamente. Pero es parte de mi vocación". MANOLO JIMÉNEZ "Que soy muy perfeccionista, y que se me pasa un poquito la mano con las horas de trabajo".

ARMANDO GUADIANA ”Sería Mario Bros o Aquaman”. LENIN PÉREZ ”Me remitiría a Kalimán que fue con el que conviví en la infancia, que tenía sus poderes mentalistas, esta capacidad de dominar, controlar con mucho poder su mente, me siento a gusto con Kalimán”. RICARDO MEJÍA “Sería ‘Tigerman’, pues enfrentaría a los corruptos”. MANOLO JIMÉNEZ ”Wolverine”.

ARMANDO GUADIANA “Lo más importante no es dejarles una herencia. A través de mi trabajo tenemos algunas cosas. El aprendizaje más grande que les digo es que necesitan prepararse profesionalmente para enfrentar la vida, que entre más se preparen, así es como mayor éxito pueden tener. Y que el objetivo en la vida no es hacer dinero, como mucha gente lo piensa. Tener en la vida el objetivo de hacer dinero está muy mal. Yo nunca he tenido como objetivo hacer dinero; he hecho negocios, pero no era el objetivo, fue por azares del destino y no fue del sector público, sino privado”. LENIN PÉREZ “El amor a la familia, que se quieran entre ellos como hermanos y sobre todo la solidaridad con los demás que nos enseñó su abuelo, mi padre”. RICARDO MEJÍA “Primero la dedicación al trabajo y al estudio. La disciplina. Creo que esas serían las tres principales aportaciones. Y las otras serían la sensibilidad y el amor”. MANOLO JIMÉNEZ “Quienes pueden decir si soy buen papá son mis hijos, pero yo puedo decir que soy un buen papá porque es lo que más disfruto en mi vida, si me dieran a escoger una sola cosa para hacer en mi vida sería estar con mis hijos, estar en familia y el valor del trabajo, de la honestidad y el valor de la empatía y la generosidad con la comunidad. Eso es lo que tratamos de promover mi esposa y yo con mis hijos, y están chiquitos, pero espero que vayan aprendiendo”.

MANOLO JIMÉNEZ “Poder conceder deseos”. RICARDO MEJÍA “Con mis garras de ‘Tigerman’ metería a los corruptos a la cárcel”. ARMANDO GUADIANA “Si tuviera un superpoder sería de hacer las cosas lo mejor posible, y de convencer a la gente que tenemos que ser honrados y respetar a los demás”. LENIN PÉREZ “Me gustaría poder tener la posibilidad de generar dinero para la gente que se encuentra en marginación”.

RICARDO MEJÍA “Creo que lo pueden ver en mis maestras de primaria, que me las he topado ahora en la campaña y ellas están orgullosas, pues de lo que hemos avanzado en el terreno político y profesional. Sus palabras, sus voces, sus abrazos de afecto, me motivan mucho a seguir adelante”. MANOLO JIMÉNEZ “Podría ser el ‘Profe Pequeño’, que es uno con los que he estado en contacto recientemente cuando fui alcalde y nos apoyó mucho en el Consejo Ciudadano de Ecología”. LENIN PÉREZ “Yo creo que la maestra Inés, en la primaria, allá en la Ciudad de México. Me escribió hace algún tiempo y estaba contenta de lo que hemos hecho”. ARMANDO GUADIANA “Estudié secundaria y preparatoria en Nueva Rosita. El maestro Fortunato Rodríguez Cruz, Ladislao Farías Campos, Benjamín Cárdenas Amaro, Uvaldo Rodarte y Mauro Velázquez. Fueron una ‘pleya’ de maestros que hicieron más alma mater en mí que el propio Tecnológico de Monterrey. Con eso digo todo. Influyeron más en la información en mí por lo que sabían. No solamente en mí, sino en todos los que pasamos como estudiantes”.

LENIN PÉREZ “Soy muy llorón. Lloro con una película, lloro por muchas causas, la verdad que soy muy sentimental. Seguramente la última vez que lloré fue con una película”. RICARDO MEJÍA “Fue con algún libro, alguna novela que leí que me generó una gran emoción. Soy un hombre firme, pero también soy un hombre sensible”. MANOLO JIMÉNEZ “La muerte de un familiar”. ARMANDO GUADIANA “A veces de repente se me sale la lágrima por broncas con mi esposa, pero siempre nos contentamos”.

ARMANDO GUADIANA "Vamos a llegar. Que el Instituto de Acceso a la Información funcione a la perfección para que se responda rápidamente a cualquier ciudadano en la información que se les pide. No que 'el sistema se cayó', 'que el archivo no está actualizado', ese tipo de cosas se van a acabar. Ya la tecnología es demasiado grande como para que se salgan con excusas". LENIN PÉREZ "Tener órganos verdaderamente ciudadanos y autónomos. Y utilizar las herramientas de tecnología que hoy están disponibles y que podamos tener en tiempo real información que los ciudadanos puedan verificar". RICARDO MEJÍA "De entrada, usar la plataforma de transparencia, pero por otro lado hacer una auditoría ciudadana para que la gente y sectores representativos puedan no solamente revisar, sino validar que efectivamente el gobierno se esté manejando con honestidad y transparencia". MANOLO JIMÉNEZ "Pues lo que ya hicimos cuando estuve como Presidente Municipal, yo siento que una herramienta muy importante fue el Consejo Ciudadano de Contraloría, donde los ciudadanos tenían acceso a los ingresos, los egresos, compras y licitaciones del municipio y tener el buzón ciudadano para cualquier situación, tener el contralor ciudadano, tener apertura por completo con las cámaras empresariales para platicar sobre las cuentas claras".

RICARDO MEJÍA “Sería quizá escribir una novela, pero será cuando me retire de la política”. MANOLO JIMÉNEZ “Muchos sueños, pues tengo 38 años”. ARMANDO GUADIANA “Un sueño que me falta cumplir después de ganar la gubernatura, es ver a mis hijos que triunfen en la vida, que sea más trabajador y se levante más temprano”. LENIN PÉREZ “El sueño de la alternancia. Quiero ver a Coahuila gobernado por la oposición y que ya no nos gobierne ni un segundo más el PRI”.

ARMANDO GUADIANA ”No es que no se les haya ocurrido. La mayor parte de la gente, por no decir que el 80 por ciento o más de los funcionarios públicos, no cumplen con su función por falta de ética y honestidad. Entonces creo que eso es lo que se requiere: la ética, la moral, la transparencia, actuar con honestidad que le pediría a los colaboradores que vamos a tener. Voy a poner el ejemplo con ello”. MANOLO JIMÉNEZ “Dos de las políticas públicas más exitosas de mi gobierno como alcalde; el Consejo Ciudadano de Contraloría que nunca había existido, al menos en Coahuila, donde tenían los ciudadanos acceso a los ingresos, egresos, compras y licitaciones, con su contralor ciudadano para poder indagar en lo que quisieran; y los comités ciudadanos de seguridad, que nos permitieron tener a 85 mil saltillenses que nos apoyaban a cuidar Saltillo, que nos dotaban de gran información para poder cuidar a la ciudad, pero también ayudaba a que los funcionarios municipales, incluyendo la policía municipal, supieran que había 85 mil ciudadanos vigilándolos y conectados con el alcalde”. LENIN PÉREZ “Que el secretario de Finanzas, que el auditor superior del estado y el fiscal anticorrupción los decida la sociedad civil organizada para que ellos tengan la garantía de que los personajes que están ahí son verdaderamente los que están cuidando el dinero público del estado”. RICARDO MEJÍA “Meter a la cárcel a los exgobernadores y al actual gobernador”.

ARMANDO GUADIANA ”Una ensalada con muchos pimientos verdes y salmón”. MANOLO JIMÉNEZ “Taquitos, porque me gustan mucho y los podría repetir seguido”. LENIN PÉREZ “Sería seguramente el chicharrón en salsa verde con los frijoles negros y las tortillas de harina que me hace mi mamá”. RICARDO MEJÍA “Comería carne porque me da proteínas para seguir adelante”.

RICARDO MEJÍA “A ninguno”. LENIN PÉREZ “Qué difícil pregunta, pero bueno, si es forzoso, pues yo creo que propondríamos a Guadiana para un instituto del adulto mayor”. MANOLO JIMÉNEZ “Al único de los tres que ya ha gobernado, que sabe cómo se lleva a cabo un gobierno, que fue el ex alcalde de Acuña, Lenin”. ARMANDO GUADIANA “No sé, porque para empezar no aceptaría a ninguno de ellos. No tiene caso pensar, porque sé que no aceptaría a ninguno de ellos”.

RICARDO MEJÍA “Pues es que leo muchos libros. El último libro que leí fue una biografía de Francisco I. Madero”. LENIN PÉREZ “El Perfume”. MANOLO JIMÉNEZ “Jesús CEO”. ARMANDO GUADIANA “Un libro que escribió un amigo mío de Baja California, el maestro Omar Castro Cota, Huellas en la Arena”.

MANOLO JIMÉNEZ “Tenemos muchas mujeres comprometidas desde hace años con las mejores causas de Coahuila, en este momento estoy enfocado en consolidar el proyecto, y luego nos vamos al plan de trabajo”. ARMANDO GUADIANA “El gabinete nuestro va a ser la mitad mujeres y la mitad hombres como mínimo. Vamos a buscar perfiles. Yo quisiera que levantaran la mano algunas de ellas. Nadie va a levantar la mano ahorita porque tienen miedo y no quisiera comprometerlas también”. LENIN PÉREZ “Me parece que pondría a Sandra Sierra, una mujer feminista que ha dado la pelea fuerte por el empoderamiento de la mujer”. RICARDO MEJÍA “No es de manera forzosa, es por convicción. Yo voy a impulsar un gobierno igualitario no solo en los cargos de secretario sino también en las direcciones generales. Y hay varias mujeres muy destacadas que me acompañan, mujeres comprometidas como la compañera Layla Yamille Mtanous como algunas que son candidatas a diputadas locales y varias mujeres profesionistas destacadas de Coahuila”.

MANOLO JIMÉNEZ “Una caña de pescar, una tienda de campaña, una máquina para hacer agua, un celular y una antena Starlink”. ARMANDO GUADIANA “Una brújula, un libro importante para repasar amén de la Biblia, un machete, un termo para el agua, una tienda de campaña buena”. LENIN PÉREZ “Seguramente me llevaría mi melatonina para dormir porque la ocupo. Me llevaría unos buenos libros y si tuviera la posibilidad de tener música para escucharla y relajarme y seguramente unos buenos audífonos para escucharla bien”. RICARDO MEJÍA “Me llevaría cinco libros para poderlos leer. Uno sería la biblia. Otro libro sería la Divina Comedia de Dante Alighieri. Otro libro sería una biografía sobre Francisco I. Madero y otros más serían novelas de autores que me interesan”.

MANOLO JIMÉNEZ “Cualquier vino coahuilense”. LENIN PÉREZ “Si tuviera que escoger mi vino coahuilense favorito me voy con un vino de mis paisanos de Acuña, El Fortín, son muy buenos”. RICARDO MEJÍA “El Madero de Parras, pero tengo varios años sin tomar una gota de alcohol”. ARMANDO GUADIANA “Un reserva de uva Merlot de Casa Madero”.

MANOLO JIMÉNEZ "Es un tema que le corresponde a la ciudadanía juzgar y responder para que pudiera ser más objetiva la respuesta". LENIN PÉREZ "Pues nos han quedado a deber en tener un gobierno que debido a la corrupción han provocado el atraso y rezago de infraestructura de educación, de salud y de muchas áreas que hoy están colapsadas por la corrupción". RICARDO MEJÍA "Desde hace 18 años los gobiernos estatales se han dedicado a robar. O sea, la deuda pública no es producto de infraestructura, de obras, sino del saqueo y el robo a los coahuilenses. Esto ha inhibido que haya grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo. No hay desarrollo. Yo empezaría por lo básico, pavimentación en las colonias populares". ARMANDO GUADIANA "Nos han quedado a deber que hayan trabajado con ética, moral y honestidad y hubiéramos tenido un mayor rendimiento. Hubiéramos avanzado en educación, salud, infraestructura, etcétera. Imagínense la deuda que tenemos de más de 40 mil millones que nos cuesta más de 4 mil millones anuales de intereses. Ahí podemos ver todo lo que hemos dejado de hacer con ese dinero".

ARMANDO GUADIANA “El primero es el problema de todas las regiones que es el agua potable; se requiere un programa fuerte analizado y estudiado. Vamos a presentarlo para todas las poblaciones y comunidades y además el aspecto de sanidad porque no han hecho las plantas de tratamiento adecuadas y necesarias. Otra de las más graves es el tema de salud, que vamos a atacar de pe a pa, que ya anunciamos en Acuña y Múzquiz con los centros de diagnóstico con equipo de última generación”. LENIN PÉREZ “El narcomenudeo descarado que circula y envenena a los jóvenes. La salud mental, que hoy tenemos una epidemia de depresión y de ansiedad. Y corregir el actuar de esta policía estatal que violenta los derechos humanos y pone en peligro la seguridad del estado”. RICARDO MEJÍA “El primero, la corrupción. Segundo, la adicción al cristal, que es parte de la inseguridad que vivimos porque se permite el tráfico de cristal y la venta de manera indiscriminada. Y otra cuestión son las obras de infraestructura. Es una vergüenza que el estado no tenga vuelos a Saltillo, a Monclova y a Piedras Negras. Yo haría que tengamos vuelos a esos tres lugares”. MANOLO JIMÉNEZ “El tema del agua es importante atajarlo pronto; la diversificación económica de algunas regiones que están emproblemadas con su economía madre local, como el caso de la Carbonífera y Monclova con AHMSA; y algo que no podemos bajar la guardia, que se puede descomponer en cualquier momento si no le ponemos ganas, la seguridad, no se puede bajar la guardia un solo día, ni nos podemos confiar y debemos trabajar 24/7”.

ARMANDO GUADIANA “Me gustan las canciones de Los Dos Carnales”. LENIN PÉREZ “Pues lo vamos a revelar, Joan Sebastian”. RICARDO MEJÍA “La música que me gusta es de todo tipo, me gusta desde el reggaetón, las gruperas, la banda, la ranchera, las baladas y también la música clásica”. MANOLO JIMÉNEZ “Soy un clásico, me gusta la música country; me gusta Tim McGraw, Coldplay, Intocable”.

RICARDO MEJÍA “Sí se puede, porque la deuda ya se pagó una vez y media. La deuda ha sido un gran negocio para políticos corruptos y banqueros. Si yo llego al gobierno, vamos a sentar a los bancos y vamos a pedirles una reestructuración a fondo, pero que represente menos capital y menos intereses. Ellos ya saquearon también a Coahuila”. ARMANDO GUADIANA “Ya tengo un plan muy firme y lo tengo por experiencia. Lo anunciaría a detalle, pero todavía no lo puedo dar a conocer. Pero una vez que ganemos el 4 de junio vamos a reducir la deuda en gran cantidad, tanto en intereses como en capital. Tengo todos los contratos de crédito de la deuda que se contrató y que están certificados por notario, y algunas de las reestructuraciones que hicieron y todo ello para formar un plan integral que vamos a desarrollar entre junio y septiembre. Si no acabarla, reducirla a una mínima”. LENIN PÉREZ “Basta de reestructuras que son un mega negocio y vamos a la defensa jurídica para la quita del capital con la Secretaría de Hacienda y el presidente Andrés Manuel para sentar a estos bancos a que nos quiten capital que ya les pagamos”. MANOLO JIMÉNEZ “Considero que se puede hacer un gran proyecto de viabilidad financiera; los mejores proyectos y programas que hicimos cuando estuve en la presidencia y como secretario de Desarrollo Social fue en equipo con la ciudadanía y en este caso con la IP: Aquí lo que proponemos es crear un Consejo de Viabilidad Financiera donde podamos tomar las mejores decisiones sobre este compromiso financiero que ya tiene Coahuila, y que tenemos que sortearlo para desarrollar los grandes proyectos en el estado, sobre todo los de infraestructura”.

RICARDO MEJÍA “Una de ellas es El Paciente Inglés”. ARMANDO GUADIANA “Lo que el viento se llevó”. LENIN PÉREZ “Cinema Paradiso”. MANOLO JIMÉNEZ “Corazón Valiente”.

LENIN PÉREZ “Lo que se conoce a la luz pública es que hay una relación cordial que en algún momento fue tensa, pero me parece que hoy la tensión se ha superado, pero no se ha visto trasladada tampoco en un incremento de infraestructura, de recursos o de inversión”. MANOLO JIMÉNEZ “Cordial y de respeto”. RICARDO MEJÍA “Ha sido una mala relación del actual gobierno y creo que ha sido asimétrica en el tema de seguridad. O sea, todos los méritos siempre se los quiere llevar Riquelme y todo el costo de lo que no esté funcionando se lo quiere pasar a la Federación. Yo creo que ha habido un doble discurso de parte del gobierno del estado, no ha habido honestidad ni siquiera”. ARMANDO GUADIANA “Yo creo que no está correcta. No está en coordinación el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal. Tiene que ir de la mano para que tenga efectividad. Algunas diferencias deben tener, pero los pleitos estériles a nada conducen”.

LENIN PÉREZ “Tiene que ver con mi actitud pública, ‘Ser rebelde’”. MANOLO JIMÉNEZ “Uno cosecha lo que va sembrando en la vida”. RICARDO MEJÍA “Es de Friedrich Nietzsche: ‘Lo que no me mata me fortalece’”. ARMANDO GUADIANA “Vinimos a la vida a trabajar para servir a los demás”.

ARMANDO GUADIANA “Quisiéramos argumentar cómo podrían aumentar más los recursos del estado, pero sin detrimento de otros estados de la Federación. Muchas veces las necesidades de un estado no se pueden cumplir del todo porque hay otras problemáticas mayores en estados con menos ingresos. Pero yo sí diría ‘a mí no me parece esto’ o ‘yo creo que algo debe caminar por acá’. El tema de ‘sí señor’ o ‘no señor’, no lo quiero para mí, ni hacia arriba, sino en un ambiente de respeto definir las cosas y de esa manera podemos hacer crecer al estado y de esa manera al país”. MANOLO JIMÉNEZ “Ha hecho proyectos y programas muy buenos para la gente, pero hay otros temas prioritarios donde hay áreas de oportunidad y que siento que pudiera reforzar”. RICARDO MEJÍA “Como un gran presidente. Un presidente que va a pasar a la historia y desde luego en el tiempo que me toque coincidir con él y con el próximo gobierno va a ser una relación buena, fluida, sinérgica y colaborativa”. LENIN PÉREZ “Coincido con el Presidente en términos de igualdad y la universalidad de los programas sociales. En contra de la permanente polarización que no contribuye en que este país pueda tener fraternidad y unidad. Y la coordinación sería permanentemente fraternal buscando siempre el diálogo, pero sí defendiendo en todo momento la soberanía de Coahuila y lo que le toca a Coahuila reclamarlo”.

RICARDO MEJÍA "Perder el miedo al gobierno. Perder el miedo a los políticos corruptos. Tomar un valor civil para hacer el cambio que es lo que yo estoy motivando, a que la gente participe sin miedo, que ejerza su voto y la crítica al poder". LENIN PÉREZ "Me parece que necesitamos asumir el compromiso de que la alternancia surgiera en el corazón de los coahuilenses. En entender que el país cambió y los coahuilenses también tenemos ese derecho". ARMANDO GUADIANA "Lo que más debe cambiar, o no cambiar, sino acrecentar, es el respeto mutuo. En medida que podamos convivir más entre la gente, eso hará que la comunidad viva más en paz, tenga más justicia para tener paz y el estado de derecho se mantendría más firme". MANOLO JIMÉNEZ "Creo que es importante la corresponsabilidad, que la sociedad se involucre en los temas comunitarios, eso nos ayudaría a atender muchos problemas y muchos rezagos y los problemas sociales que a veces nacen de la desintegración familiar y de la indiferencia".

ARMANDO GUADIANA “Todas las propuestas de los candidatos son semejantes. El tema no es de propuestas, es de compromisos fuertes y de quién puede cumplir las cosas. Las otras tres opciones no vale ni la pena considerarlos. Propuestas sí hay, pero que tengan credibilidad”. LENIN PÉREZ “Coincidiría en la parte de que necesitamos que se vaya el PRI”. RICARDO MEJÍA “Pues ninguna la verdad, no les veo propuestas”.

ARMANDO GUADIANA “Respetar”. LENIN PÉREZ “El abrazo”. RICARDO MEJÍA “La música”.

ARMANDO GUADIANA “¿Que si no les da pena querer participar como candidatos a gobernador con todas las mentiras y falsedades que han hecho a través de su vida?”. LENIN PÉREZ “A Manolo le preguntaría que si teniendo tantos años de vida por enfrente no piensa que sería una buena idea salirse del PRI. A Guadiana le diría que si duerme tranquilo, recortando los presupuestos a Coahuila. Y a Mejía le preguntaría que cómo pretende resolver los problemas de Coahuila si tiene 25 años fuera”. RICARDO MEJÍA “Que dejen ya a Coahuila libre de corrupción”. MANOLO JIMÉNEZ “¿Cuáles resultados de sus anteriores cargos pueden avalar lo que dicen que quieren hacer por Coahuila?”.

ARMANDO GUADIANA “Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas”. LENIN PÉREZ “Me encanta Cuatro Ciénegas, Parras, Saltillo, Torreón, muy bonito todo Coahuila, Múzquiz”. RICARDO MEJÍA “Cuatro Ciénegas”.

LENIN PÉREZ “Cantinflas”. RICARDO MEJÍA “Pues me gustan muchos, de otra época me gustaba mucho Tin Tan”. ARMANDO GUADIANA “Muchos ya murieron”.

MANOLO JIMÉNEZ “El actual Gobierno de Coahuila ha sido la única autoridad en solicitar la reclamación de los bienes y también la única entidad que cuenta con tres procesos penales activos en contra de Villarreal, y ha solicitado su extradición”. “Es importante esperar la información oficial del departamento de Estados Unidos, porque aún no se dan a conocer los documentos oficiales del proceso, ya que la información dada por parte del gobierno federal no fue precisa”. “Todo aquel que dañe o haya causado algún mal a Coahuila, sea quien sea, le deberá caer todo el peso de la Ley”. “Vamos a darle seguimiento a los procesos y esperar a que las autoridades correspondientes hagan lo que les toca”. LENIN PÉREZ “Lo dije desde el 2012 como diputado, pero no hay denuncias en Coahuila, no podemos demandar o exigir algo que en Coahuila no hemos logrado ordenar jurídicamente, entonces primero hay que establecer las demandas correspondientes para reclamar ese dinero”. RICARDO MEJÍA “Pues primero que tiene que haber un gobierno transparente, y conciliar con lo que quiere el Presidente, que se invierta en el combate a las adicciones. Entonces, el programa de atención a la juventud, que nosotros estamos presentando, deporte, cultura, educación, salud mental, embona. Entonces, toda esa inversión nos puede ayudar a tanto joven coahuilense que hoy es víctima de la drogadicción, sobre todo del cristal”. ARMANDO GUADIANA “El dinero va a regresar a México. El dinero nunca lo reclamó el Gobierno de Coahuila. Todos sabemos que se robaron y se llevaron un dineral. Será dependiendo de las reglas. Algunos son fondos federales y otros estatales, y ya dependiendo”.

ARMANDO GUADIANA "Hay que retirarlas. Es lo primero que hay que hacer inmediatamente que ganemos. El Palacio de Gobierno debe estar abierto a la gente. Más la plaza principal; la Plaza de Armas, no que lo tienen encerrado porque no quieren que los visiten. Están encerrados en una torre de babel". LENIN PÉREZ "No debe haber vallas en ninguna plaza pública. El palacio municipal, el Palacio de Gobierno de Coahuila o el nacional deben ser espacios a los que la población pueda acceder libremente". RICARDO MEJÍA "Inmediatamente, sería lo primero que haría, el Palacio de Gobierno a la ciudadanía. Porque el Palacio de Gobierno es la casa del pueblo, y no puede generarse esa distancia como lo ha hecho Miguel Riquelme, a propósito de un evento que hubo una vez de la Coalición de los Trabajadores de la Educación. De ahí se encapsuló y vive en una fortaleza, pero el Palacio de Gobierno es la casa del pueblo". MANOLO JIMÉNEZ "Quitarse o mantenerse, depende de la circunstancia del momento".

ARMANDO GUADIANA “Los que han estado en el basquetbol”. LENIN PÉREZ “La niña arquera que fue al mundial, Ana Paula creo que se llama. Es una excelente deportista y va a ser campeona del mundo”. RICARDO MEJÍA “Oribe Peralta”.

RICARDO MEJÍA “No he tomado terapia, pero sí estoy consciente que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, la gestión de las emociones. Es un problema que tiene que tener igual relevancia que el problema de la salud física, y para mi será prioridad de prioridades. Creo que gran parte de este problema que tenemos hoy con nuestra juventud tiene que ver con que no le hemos brindado asesoría, terapia, cercanía para que puedan administrar tantas emociones que tienen, y yo te puedo decir que desde la escuela vamos a brindar todo el tema de salud mental. Yo no quiero que jóvenes caigan en la drogadicción por un problema depresivo o por un problema de ansiedad”. LENIN PÉREZ “No he tomado terapia, pero he colocado como prioridad de mi Gobierno la Subsecretaría de la Salud Mental. Ya lo anuncié, expliqué que vamos a generar un presupuesto extraordinario por la gravedad de la depresión, ansiedad y suicidio en Coahuila”. MANOLO JIMÉNEZ “Me parece fundamental cuidar la salud mental, por eso en mi gobierno vamos a impulsar un gran programa de atención a la salud mental para apoyar a nuestra gente que está padeciendo depresión y ansiedad. No”. ARMANDO GUADIANA “En Monterrey he ido a terapia. Es bien importante. Solamente está el hospital de Saltillo y el de Parras. Necesitamos establecer otros dos hospitales y un orden de terapias y contratar a la gente adecuada”.

RICARDO MEJÍA “Tropicalísimo Apache”. LENIN PÉREZ “Honestamente, ninguno de los dos”. ARMANDO GUADIANA “Sonido Mazter, conozco al fundador, el señor Borja”.

RICARDO MEJÍA “70 por ciento inglés”. LENIN PÉREZ “Hablo inglés, además de nuestro idioma”. ARMANDO GUADIANA “Poquito inglés”.

RICARDO MEJÍA “Como secretaria de Educación voy a nombrar a una maestra, surgida de las filas del sindicalismo democrático. En la Secretaría de Salud a un médico o médica que haya vivido de cerca la problemática del sector salud, no un médico privado como ahora, sino un médico que esté en la trinchera de la salud. En Infraestructura, alguien que surja de la propuesta del Consejo de Desarrollo Económico que voy a crear, para que sea una gente que pueda reactivar todo el tema de infraestructura, pavimentación, caminos rurales. Y en Finanzas, seguramente voy a nombrar a una mujer como secretaria de Finanzas”. LENIN PÉREZ “El secretario de Educación va a ser alguien académico, no va a ser un político, no tengo pensado todavía el nombre. El secretario de Finanzas, el auditor superior del Estado y fiscal anticorrupción, ya dije que lo va a proponer la población. Y lo que sí te aseguro es que vamos a tener expertos en la materia, no compadres de Lenin, sino expertos en cada área en mi gobierno”. ARMANDO GUADIANA “De Finanzas ya había dicho que va a salir de una terna que propongan los rectores de las universidades públicas y privadas”. MANOLO JIMÉNEZ “En su momento daremos a conocer a los miembros del gabinete, por ahora estamos enfocados en la campaña y en seguir fortaleciendo la alianza con ciudadanía”.

LENIN PÉREZ “El problema de movilidad de Saltillo es gravísimo, pero es un mega proyecto de inversión extraordinaria que Coahuila hoy no tiene dinero para poder realizar. Necesita de recurso federal y el Gobierno federal no está invirtiendo en infraestructura de ese tipo. Lo veo complicado, pero sí considero que es una prioridad”. RICARDO MEJÍA “La palabra clave es la conectividad, Coahuila tiene problemas de conectividad, es una vergüenza que no tengamos aeropuertos funcionando en Saltillo, en Monclova y en Piedras Negras, y por otro lado la vecindad y la cercanía cada vez mayor con Monterrey y con todo este corredor que tenemos, hay que ubicar la posibilidad de un tren suburbano Monterrey-Saltillo, que nos permita mejorar el tráfico y mejorar la movilidad. (Lo haría) pues con inversión pública y privada y la voluntad de coordinar esfuerzos con los dos gobiernos”. ARMANDO GUADIANA “Ese proyecto del Tren Coahuilteca ya lo trae la Secretaría de Comunicaciones. No va a tener que invertir el estado. Va a ser de una concesión porque se van a utilizar las vías férreas existentes”.

LENIN PÉREZ "Las gorditas de La Laguna son muy buenas". RICARDO MEJÍA "La carne asada". ARMANDO GUADIANA "Me gusta más la comida de Oaxaca".

ARMANDO GUADIANA “He tenido unas experiencias malas en mis recorridos. Por Otilio González, en una imprenta venden todas las mugres para que absorban el cristal. Necesitamos trabajar para los jóvenes porque se van a convertir en una bomba de tiempo de más inseguridad para el ciudadano”. RICARDO MEJÍA “Es muy dramático, Coahuila tiene el crecimiento más dramático en cristal. El consumo se ha incrementado del 6 por ciento, al 50 por ciento del 2017 al 2021, en centros de rehabilitación, pero yo te podría decir que es mayor, porque yo acabo de estar en un anexo con jóvenes, donde prácticamente ocho de cada 10 eran consumidores de cristal. Creo que estamos perdiendo gran parte de nuestra juventud, y por otro lado, Coahuila es el estado con mayor narcomenudeo en el país. Creo que ha sido una tragedia el gobierno de Miguel Riquelme en materia de salud mental y adicciones. Lo voy a combatir con este gran programa de atención a la juventud, donde estos recursos incautados nos pueden servir, pero también con recursos propios, involucrando también al sector privado, universidades y a todas las asociaciones que quieran rescatar a nuestra juventud y evitar esta crisis epidémica que tenemos en Coahuila”. LENIN PÉREZ “Han aumentado un 75 por ciento las adicciones en Coahuila, el narcomenudeo está circulando a diestra y siniestra y hay complicidades ya muy claras en las autoridades. Tenemos que tener una política de prevención muy ambiciosa en términos de avisarle a los jóvenes, informarlos de las graves consecuencias de este tipo de drogas como el cristal. Y luego hay que castigar a los políticos, a los policías corruptos que evidentemente están solapando y se está perdiendo el control y el riesgo de que regrese la violencia a Coahuila”.

ARMANDO GUADIANA “Aquí yaces y yaces bien. Tú descansas y yo también”. RICARDO MEJÍA “Aquí yace un valiente”. LENIN PÉREZ “Vivió su vida plenamente con las convicciones de lo que quiso ser y no le hizo daño a nadie”.

RICARDO MEJÍA “La Región Carbonífera tiene una fortaleza en este insumo, yo creo que ningún país del mundo hoy que tiene carbón como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, están dejando de producir carbón. No podemos ser ingenuos en el nuevo contexto geopolítico. La transición energética no implica sepultar una de tus principales fuentes de energía, y en el caso de Coahuila para la Región Carbonífera, el Centro y Norte es muy importante el carbón. Yo voy a buscar programas de mitigación ambiental, pero desde luego que tenemos que seguir aprovechando nuestra fortaleza en este tema y al mismo tiempo ubicar otro tipo de energías”. LENIN PÉREZ “Urgente infraestructura que no se tiene porque no van a llegar a empresas sin agua potable. No hay reserva energética, se necesita colocar la infraestructura necesaria para diversificar la economía de la Carbonífera. Y un compromiso real de promover a la región, que hoy juegan intereses particulares y por eso no llegan las inversiones. Con nosotros sí vamos a llevar empleo a la zona Centro y la Carbonífera del Estado”. ARMANDO GUADIANA “Por eso se tienen que ir los del PRI. Nosotros los de la Región Carbonífera, nos dedicamos a eso porque no había otra cosa. No lo hicieron en su tiempo. Vamos a diversificar la región y la Centro. Vamos a estar de dos a tres días en esa región”.

RICARDO MEJÍA “Leer, el cine, música”. LENIN PÉREZ “Pasarla con mi familia, es el mejor momento de mis días, convivir con mis perros, caminar, así me la paso bien”. ARMANDO GUADIANA “Antes el tenis; ahora nadar, bucear y esquiar”.

RICARDO MEJÍA “La Región Centro puede ser un área de almacenaje, y de ensamblaje de industria, aprovechando la proximidad con Estados Unidos. La Región Laguna puede relanzar además industria de otra naturaleza, creo que la Laguna ha sido olvidada en los últimos años. La industria que ha sobresalido en la Comarca Lagunera es la industria histórica que tenemos, empresas con liderazgo ya muy fuerte, pero que tenemos que buscar otro tipo de oportunidades. En la Carbonífera, además de la reconversión industrial, tenemos que aprovechar también a tanto joven que puede integrarse a estas tecnologías de la cuarta revolución, como es la nanotecnología y otras más, y hacia la frontera norte, pues aprovechar nuestros puertos fronterizos para lograr un desarrollo de mayor tráfico de mercancías, aprovechando que ya la frontera tamaulipeca está saturada”. LENIN PÉREZ “La Laguna tiene una experiencia histórica en la agricultura que hoy hay problemas por el desabasto de agua, por la acumulación, la corrupción del agua en manos de unos cuantos. Tenemos que reordenar eso, porque aquí hay un enorme potencial económico en la agricultura pero también tiene un talento industrial con excelentes empresarios destacados a nivel nacional. Aquí puede generarse una industria de transformación muy importante. La zona centro se tiene que diversificar, Altos Hornos ha colapsado, se va a vender esa empresa, pero se va a automatizar, se va a modernizar y va a haber muchos empleos perdidos y necesitamos promover económicamente la Región Centro y la Carbonífera, la misma situación con el carbón. Y la frontera, pues tiene el reto de que tiene muchos empleos, pero hay que mejorar la calidad de sus empleados, tienen que llegar a empleos mejor pagados”. ARMANDO GUADIANA “Aquí se establece primordialmente por la ubicación y cercanía con los Estados Unidos. Hay que seguir trabajando, y diversificar porque en un colapso de la combustión interna, lo resiente toda la industria”.

RICARDO MEJÍA "Podrían ser dos, que yo lo veo de un punto de vista, como una parábola, The Walking Dead, porque me parece que es a donde vamos a llegar si no cuidamos este mundo de esta droga, a ser un mundo de zombies, y otra que me parece que me puede gustar mucho es Breaking Bad, por cómo ha avanzado el tema de las drogas y cómo combatir esta tendencia". LENIN PÉREZ "House of Cards es muy buena". ARMANDO GUADIANA "Casi no veo televisión. Me gustan las cosas donde salen Batman, Mario Bros".

RICARDO MEJÍA “Lo primero es tener en el centro de las prioridades el agua, como ya lo manifesté en el debate, es uno de los temas más importantes para mí, y gran parte del problema que hoy vivimos es el acaparamiento del agua en unas cuantas manos; y esto pasa en Saltillo, en Arteaga, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente que se está secando; el problema de Cuatro Ciénegas, el problema de los Manantiales. Yo voy a impulsar un desarrollo sustentable que permita que haya más industria y mayor desarrollo, pero no a costa de secar nuestro estado. Y lo que tenemos que hacer es estar expectantes y vigilantes con las instancias federales, para que no haya este abuso, este huachicoleo del agua. Hay muchos políticos que están acaparando el agua, como los Durán en Arteaga, los Jiménez aquí en Saltillo, y también otros que en su momento iremos dando a conocer en otras partes de Coahuila”. LENIN PÉREZ “Hay una crisis hídrica gravísima, el segundo estado en el país. Se tiene que tener una política pública de cuidado, de reutilización del agua, construcción de plantas tratadoras, acabar con la corrupción que existe en los módulos de riego, exigir a las empresas que demandan cantidades masivas de agua, nuevas tecnologías. Y desde luego que Conagua haga su trabajo y que venga a revisar la situación tan grave que se vive en Coahuila”. ARMANDO GUADIANA “Tenemos un plan para agua potable; ahorrar en el riego y establecer sistemas por goteo para que el agua vaya directo a la planta. Los sistemas de agua potable tenemos que revisarlos del todo. Los municipios no los atienden”.

LENIN PÉREZ “Se lo pediría a Francisco I. Madero seguramente. En los tiempos que vive Coahuila de falta de democracia y falta de alternancia. Seguramente que tendría en su firmeza y sus convicciones un consejo para estos momentos”. ARMANDO GUADIANA “Tuve la oportunidad de conocer a Don Federico Berrueto Ramón. Le diría que me aconsejara en los temas de educación con la sapiencia y la experiencia de vida que tenía”. RICARDO MEJÍA “Sobre la valentía y el empoderamiento de la sociedad, y sería a Francisco I. Madero”.

RICARDO MEJÍA “Vamos a impulsar el deporte popular, individual y colectivo, a impulsar el deporte de alto rendimiento. Coahuila llegó a estar en el cuadro de medallas nacionales, antes del ‘moreirato’, y parte de todo lo que vemos deteriorado al estado, es que el deporte ha pasado a segundo término. Yo me he estado reuniendo con deportistas de todo el estado, y para mí el deporte va a tener una prioridad, porque es parte de la salud que necesitamos para Coahuila. Esto, junto con la alimentación, tener vida saludable, tener bebederos en las escuelas, inculcar otro tipo de alimentación y de deporte, nos va a permitir ser una sociedad más sana”. LENIN PÉREZ “La infraestructura deportiva en Coahuila es escasa, está sin mantenimiento. Se necesita generar nueva infraestructura y la promoción de talento, de capacitadores, de entrenadores, para tener deportistas de alto rendimiento”. ARMANDO GUADIANA “Todos hablan de que los van a apoyar y que no sé qué. Puras mentiras. Como ahora no nos vamos a robar el dinero, lo vamos a destinar para lo que se requiere, por eso habrá dinero para el Instituto del Deporte y para que los muchachos destaquen internacionalmente”.

ARMANDO GUADIANA “No puedo decir qué porcentaje es, porque se necesita un análisis detallado y técnico. Lo que sí digo es que vamos a aplicar dinero porque va a rendir más”. RICARDO MEJÍA “Vamos a revisar toda la reingeniería presupuestal, pero de entrada tenemos que elevar cuando menos un 40 por ciento el presupuesto actual”. LENIN PÉREZ “Vamos a duplicar el presupuesto que se destina actualmente, porque la cultura es una palanca importante para promover entre la sociedad la posibilidad de crecimiento en todas las formas como ser humano y sobre todo, en los sectores populares, que conozcan las distintas ramas de la cultura me parece importante”.