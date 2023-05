POLITICÓN: Morenos y la 4T esperan el momento preciso

I. COMO TROMPO CHILLADOR

A unos días de que venza el plazo para presentar la declaración patrimonial y de intereses de los servidores, todo el personal de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Teresa Guajardo, anduvo como trompo chillador. No obstante que se avisa con tiempo y es sencillo hacer el proceso vía electrónica, a mitad de mes notaron que era bajo el índice de cumplimiento. Por eso anduvieron tocando puertas, dependencia por dependencia del Poder Ejecutivo, para que todos cumplieran, y en el caso del Legislativo, Judicial y municipios enviaron sendos oficios. Nomás imagínese, al 31 de mayo más de 70 mil burócratas de los tres órdenes de gobiernos deben cumplir con la declaración, o se atienen a sanciones.

II. REELECTOS

Que en el tricolor los candidatos a diputados locales están confiados de lograr el triunfo por el efecto de su candidato a gobernador Manolo Jiménez. Algunos dan por hecho las reelecciones, por ejemplo, de: Chuma Montemayor, Álvaro Moreira, Guadalupe Oyervides, Hugo Dávila, Luz Morales, María Bárbara Cepeda, y sólo estaría en duda el Distrito 12 de Edna Dávalos.

III. EL COMPADRE VERDE

Una señal, para muchos considerada como obscena, fue la que mostró el candidato del PVEM, Limbar Valdez en redes sociales, acompañado de Alejandro Martínez. Enseguida le advierte a alguien, que donde lo vea “te voy a partir tu madre”. Algunos comentarios apuntan a que el personaje aludido puede ser Pepe Cuco Sandoval. ¿Quién más? Después del rompimiento con la UDC, los candidatos se quedaron con Lenin Pérez, cuando éste mandó el mensaje de que no declinará a favor de Armando Guadiana, y mucho menos de Morena. Limbar y Alejandro se notaban enojados, y cómo no, si como ha sucedido en otras ocasiones, el Verde deja colgados de la brocha a quienes primero les endulza el oído. Pero bien dice el dicho: no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre.

IV. SONRIENTES

Hay críticas contra el PVEM. Algunos muy observadores se dieron cuenta de que Pepe Cuco Sandoval, el autor de la fallida alianza con la UDC, se olvidó de borrar de sus redes sociales las fotografías muy sonrientes con Lenin Pérez, incluso algunas notas periodísticas de medios de comunicación que dan cuenta de la noticia de cuando el PVEM dio a conocer que no declinaría por Guadiana. Finalmente les importó más el 2024.

V. DESINFORMADO

El que le echó más leña al fuego, ahora desde el Edomex, en el mitin de Delfina Gómez, fue el dirigente de Morena, Mario Delgado. Tachó a Lenin Pérez, candidato y dueño de la franquicia UDC de “vendido con el Gobierno Estatal desde siempre”. Dice Mario que el llamado es a las bases del PVEM para que voten por Armando Guadiana, y cree que no le van a hacer caso al candidato Lenin. ¿Acaso no está informado Mario que el PVEM tiene en Coahuila escasísima militancia y menos simpatizantes, precisamente por la veleta en cada elección? Por lo pronto no cuentan con el voto de los mismos candidatos a diputados locales, porque estos están con Lenin.

VI. ANUNCIOS

En estos últimos días de campaña, espere noticias, no sólo de más traiciones, sino de anuncios, sobre todo en la región Centro, por el caso AHMSA, de Alonso Ancira. Los morenos y la 4T esperan el momento preciso para echar a la bolsa a la desesperada gente que depende del funcionamiento de la acerera. Por eso algunos le andan aconsejando a Alfredo Paredes que busque un buen abogado, porque el fuero está en duda.

VII. ANTES AGUA, AHORA POLICÍAS

Seguro que a Samuel García le cayó ya el veinte de la seguridad que existe en Coahuila, porque ahora su Secretaría de Seguridad Pública dirigió la búsqueda de elementos a este estado. Algunos recordaron cuando Samuel, explorando, encontró agua en Coahuila. Iniciaron en Saltillo, para abarcar también los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe. Lo que llama la atención es el sueldo que garantizan al terminar la preparación en la Academia. Aquí se van a tener que poner muy abusados los tocayos Chema Fraustro y Chema Morales, además de Ramiro Durán, para que en el futuro puedan captar a jóvenes interesados en integrarse. También la secretaria de Seguridad de este estado, Sonia Villarreal, porque hasta hace poco tiempo había todavía quejas de que el aumento no llegaba, aunque hay que decirlo, las voces se han tranquilizado.

VIII. CHIFLANDO

El que se está quedando chiflando en la loma, como dicen, es el petista Gerardo Fernández Noroña. El PVEM dobló las manitas y le dieron el grado de “corcholata verde” a Manuel Velasco. Pero como Beto Anaya negó que el PT declinará a favor de Armando Guadiana, ahora el que sale bailando con la más fea es el polémico diputado. Todo mundo sabe que no llegaría Noroña a la candidatura, pero estar ahí en la bola le garantiza seguir en la ubre presupuestal.

IX. ANTES DE CANTAR EL GALLO

No obstante que desde el viernes se aseguraba que antes de que cantara el gallo tres veces, Pepe Cuco Sandoval traicionaría a Lenin Pérez, a los de la UDC los agarró movidos. En el evento de cierre en la Comarca Lagunera, el candidato todavía utilizó la camisa de la alianza, y rápido tuvieron que cambiar la imagen en el templete, eliminando al PVEM. De igual manera, las banderas de este partido quedaron prohibidas en todo el mitin. El mismo IEC, de Rodrigo Paredes, ha salido a aclarar −incluso desde que todo era un rumor− que la alianza ya no se puede deshacer −a rajar a su tierra, como dice el dicho−, y que Lenin aparecerá en la boleta dos veces: en la casilla dedicada al PVEM y la otra de la UDC, lo mismo pasará con los candidatos a diputados locales.