¿Conoces el caso del misterioso auto abandonado por 10 años en un estacionamiento de Torreón?

La publicación describía que el auto llevaba abandonado en el estacionamiento del Cimaco de Cuatro Caminos desde el año 2010. ¡Imagina lo que ha pasado durante todos estos años!

Los comentarios en la publicación son de lo más variados y hasta un poco descabellados. Algunas personas sugieren que el dueño del auto podría haberse quedado sin dinero y haber decidido vivir dentro del centro comercial, considerando que era más cómodo que vivir en el auto abandonado. ¡Vaya idea loca!

Otros creen que el dueño simplemente perdió el boleto del estacionamiento y no quiso pagar la multa correspondiente. ¡Imagínate la sorpresa de encontrar tu auto abandonado solo por no tener un papelito! Incluso, hay quienes se preguntan si el vehículo podría ser como una “cápsula de tiempo”, guardando secretos y recuerdos del pasado.

Según los cálculos, si asumimos que el dueño no tenía dinero para pagar el boleto de estacionamiento, que cuesta 20 pesos, entonces debería a la fecha la increíble suma de 94,900 pesos. ¡Eso es mucho dinero por no pagar un boleto!

Sin embargo, aunque el auto se encuentre en un estacionamiento privado, en una sección llamada G5, las autoridades no pueden hacer mucho al respecto. Aunque pueden identificar el auto a través de su número de serie y placas antiguas, mientras el auto no esté infringiendo ninguna norma de tránsito y los dueños no lo retiren, puede permanecer en el lugar.

Así que, por ahora, el auto abandonado en el estacionamiento seguirá siendo un misterio sin resolver. ¿Quién será el dueño? ¿Qué pasó con él? ¿Qué historia tiene el auto para contar? Quizás algún día descubriremos todas las respuestas, pero hasta entonces, el enigma continuará y seguirá generando curiosidad entre los habitantes de Torreón.