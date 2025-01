Los países en el mundo que apoyan a Nicolás Maduro y los que reconocen a Edmundo González

Horas después de su detención y posterior liberación, María Corina Machado rompió el silencio. “Venezolanos, hoy, el Bravo Pueblo demostró cómo se VENCE al miedo! Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias, gracias, a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a COBRARLA!”, compartió en X.

En cuanto a la Unión Europea, nunca ha reconocido la victoria de Maduro y no asistirá al acto de toma de posesión del 10 de enero. El pasado septiembre reconoció a Edmundo como presidente legítimo de Venezuela. España, por su parte, ha sido un factor clave en la lucha entre Maduro y Edmundo González, pues aprobó una propuesta para defender a los venezolanos de Maduro y ha dado asilo al opositor.

MÉXICO, COLOMBIA Y BRASIL

Brasil, México y Colombia son las tres grandes potencias latinoamericanas gobernadas por la izquierda. Pidieron una verificación independiente de los resultados de las elecciones del pasado verano para reconocer a Maduro, pero su petición fracasó y ninguno de los países ha reconocido al heredero de Hugo Chávez.

El caso de Colombia va más allá, pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero y afirmó que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela no fueron libres por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer. Eso sí, también afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros.