¿Es un mural solo un lienzo inerte? ¿Una frontera? ¿Una trinchera? ¿Un objeto destinado al habla simbólica? No tengo las respuestas. Es probable que ni siquiera sean las preguntas correctas. Pero son algunas de las inquietudes que me surgen al leer sobre Elena Enriqueta Huerta Múzquiz , sin duda la muralista más importante de esta ciudad. La autora del mural más grande en México realizado por una mujer. Alguien de quien no se habla lo suficiente.

La primera vez que escuché sobre ella fue en las clases de periodismo y apreciación estética que el legendario Javier Villarreal Lozano impartía en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UAdeC. Quizá en 2008, tal vez en 2009. Casi 100 años después del nacimiento de Elena.

Pero fiel a ser un terrible estudiante, no le presté mucha atención entonces.

Hace poco encontré su nombre y la mención del mural “400 años de historia en Saltillo”, en uno de mis irresponsables cuadernos de aquella época universitaria.

Esto coincidió con mi búsqueda de documentos sobre comunismo y socialismo en México en donde el nombre de Elena Huerta apareció en reiteradas veces. Además, en mayo de 2024 platiqué con Jesús Espinosa M. sobre un proyecto fílmico para retratar la vida y obra de Elena, apodada “La Nena Huerta”.

A diferencia de otros artículos que he escrito para esta sección, este existe más por los documentos recopilados (en particular su autobiografía El círculo que se cierra y varias notas periodísticas) que por pláticas con personas cercanas a Elena. Me gustaría que quienes la conocieron, quienes la admiran, quienes la extrañan, conversen en torno a este texto en vez de dentro de él.

Las preguntas del arranque, bueno, no estoy seguro de responderlas en estas letras. Pero sí espero que se contagien, que surjan nuevas, que nazcan nuevos fanáticos, que se levanten detractores, que se enuncien posturas sobre el potencial transformador del arte. Que alguien diga: “Elena pintó donde no la esperaban”, “a mí no me gusta tanto”, “grabó lo que otros callaron”, o lo que estén dispuestos a conversar.

El video que aparece abajo es un experimento con inteligencia artificial que realicé para esté artículo. Lo importante es el audio. Usé la herramienta de Google NotebookLM para proveer 25 fuentes diversas sobre Elena. Casi al instante, la plataforma generó una conversación en audio en inglés sobre la vida y obra de la artista. Puedes escucharla si das play.