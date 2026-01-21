Fortalece Coahuila lazos con Italia; se reúne Manolo Jiménez con embajador

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Fortalece Coahuila lazos con Italia; se reúne Manolo Jiménez con embajador
    Jiménez detalló que su administración impulsa un enfoque de cooperación internacional. FOTO: CORTESÍA

En reunión con Alessandro Modiano, el gobernador de Coahuila resaltó la importancia de fortalecer el vínculo comercial con el país europeo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que para su administración es importante fortalecer los lazos comerciales con Italia, para que sigan llegando inversiones de empresas de ese país al estado.

Jiménez Salinas recibió en Saltillo al embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, con quien sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno.

“Platicamos sobre las grandes empresas italianas que están en Coahuila y la importancia de seguir fortaleciendo nuestros lazos comerciales para que sigan llegando más inversiones. Compartimos también nuestros modelos de seguridad que han sido exitosos y que hoy nos permiten tener instituciones fuertes y sólidas. Vamos a seguir fortaleciendo nuestras alianzas nacionales e internacionales”.

El mandatario estatal destacó las ventajas competitivas de Coahuila, como su seguridad, estabilidad, infraestructura, capital humano y ubicación estratégica, elementos que lo posicionan como un destino atractivo para la inversión extranjera y el intercambio comercial con países europeos, particularmente con Italia.

Jiménez dijo que su gobierno impulsa una política de apertura y colaboración internacional que permita generar más oportunidades de desarrollo, empleo y crecimiento económico para las familias coahuilenses, al tiempo que fortalece la promoción turística del estado a nivel global.

Por su parte, Modiano manifestó su interés en estrechar la relación con Coahuila y explorar áreas de cooperación en sectores productivos, culturales y turísticos, reconociendo el potencial del estado y su papel dentro del contexto económico nacional.

El gobernador reiteró que Coahuila seguirá consolidándose como un punto de encuentro para la inversión y la cooperación internacional, trabajando en unidad con aliados estratégicos para fortalecer su proyección en Europa y el mundo.

