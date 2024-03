Consideran diputados que Coahuila ofrece mayores ventajas competitivas que Nuevo León

En la propuesta del gobernador Samuel García, en el sentido de que Nuevo León, Coahuila y Texas establezcan un acuerdo comercial regional, diputados locales consideraron que Coahuila tiene mayores ventajas competitivas, en las que sobresale el clima de seguridad, la paz laboral, la disponibilidad de agua, la ubicación geográfica y el personal calificado.

Fernando Rodríguez González (PT), integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, señaló que la propuesta resulta más ventajosa para nuestro estado, considerando que comparte una mayor extensión territorial con Texas; además, Nuevo León tiene en contra el clima de inseguridad, la alta contaminación y el caos vial en la zona metropolitana de Monterrey.

“En el nearshoring están promoviendo impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa cerca de la frontera y en ello Coahuila tiene mejores condiciones. El gobierno de Coahuila no debe dejarse comer el mandado, tiene que hacerse presente con todas las compañías que están invirtiendo, como Tesla y demás”.

“Coahuila no tan solo tiene mejor ubicación geográfica, sino que tiene mejores condiciones de tierra y personal capacitado, sobre todo en el centro y norte del estado, muchos ex empleados de AHMSA tienen esa capacidad. El pacto que ofrece el gobernador de Nuevo León, lo invitaría a que lo consense primero con los demás gobernadores, él no puede tomar la batuta nomás porque sí. Coahuila es más fuerte que Nuevo León”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez, legislador por el PAN, indicó que, por las características de Coahuila, con la paz laboral, la mano de obra calificada y el Estado de derecho que desde hace varios años ha gozado, lo convierte en un polo de atracción y de inversión con Texas para fortalecer la relación comercial.

“Por la seguridad que impera en Coahuila, sí tenemos un hándicap respecto a otras entidades, específicamente el estado de Nuevo León, entonces sí llevamos una ventaja respecto a Nuevo León, que además tiene la problemática del agua, que merma para la instalación de empresas, sobre todo en la Región Norte del Estado”.

“Se puede hacer sinergia importante con Texas y por supuesto con Nuevo León, pero hay que dejar claro que Coahuila lleva delantera en este sentido”.

El diputado Jorge Arturo Valdés Flores (PVEM), integrante de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que es viable establecer alianzas en conjunto, porque facilitaría el tema de logística para las plantas productivas y las empresas de proveeduría.

“Existe una buena relación histórica, la relación geográfica ha facilitado mantener y llevar con ellos una muy buena relación empresarial y comercial para y ahora con más razón, por todo lo que se viene con el nearshoring”.

Subrayó que, en lo particular, Coahuila puede fortalecer los vínculos empresariales con Texas, y hay temas en los que puede trabajar de manera coordinada con Nuevo León, pues con este estado, puede haber diferentes intereses.

Además, consideró, el acuerdo comercial no debe limitarse con Texas, pues hay oportunidades para explorar con Arizona, Nuevo México y otros estados del vecino país.