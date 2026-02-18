Constructores de Torreón denuncian extorsiones millonarias por traslado de diésel

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 febrero 2026
    Constructores de Torreón denuncian extorsiones millonarias por traslado de diésel
    CMIC alerta sobre cobros indebidos que han llegado hasta un millón de pesos por presuntas irregularidades en el transporte de combustible. CORTESÍA

Constructores denuncian extorsiones por traslado de diésel y exigen marco legal que brinde certeza al sector

TORREÓN, COAH.- Lo que debería ser un traslado rutinario de diésel para maquinaria pesada se ha convertido en una pesadilla legal y económica para los constructores regionales.

Alejandro Jiménez Algara, titular de la CMIC, alertó que el gremio es blanco de “mordidas” y extorsiones debido a la inexistencia de un marco legal para el transporte de combustible en cantidades pequeñas.

“Se han presentado casos donde retienen al chofer e incomunican la unidad sin llevarla al corralón, exigiendo sumas exorbitantes”, explicó Jiménez.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas

El caso más alarmante alcanzó la cifra de un millón de pesos, sumándose a otro antecedente de 300 mil pesos ocurrido el año pasado. Jiménez Algara relató que incluso se han presentado detenciones arbitrarias y retención de vehículos fuera de los protocolos oficiales, por lo que urgió a los legisladores a crear un esquema accesible que brinde certeza y frene estos abusos.

La industria solicita que se formalice un esquema de permisos viables para las PyMEs. El objetivo es evitar que el traslado de insumos básicos para la construcción siga siendo aprovechado por malos elementos para realizar cobros indebidos bajo la sombra de la falta de regulación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fraudes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: Infestada

4T: Infestada
true

Adán Augusto, ¿un paria dentro de Morena?
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
El Obispo de Saltillo alertó sobre fraudes con inteligencia artificial y llamó a fortalecer la identidad y la espiritualidad ante nuevas tendencias juveniles.

Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico.

Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Hyatt Hotels Corporation enfrentará una transición en su liderazgo tras la salida inmediata de Thomas Pritzker de la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein