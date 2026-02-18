Constructores de Torreón denuncian extorsiones millonarias por traslado de diésel

TORREÓN, COAH.- Lo que debería ser un traslado rutinario de diésel para maquinaria pesada se ha convertido en una pesadilla legal y económica para los constructores regionales.

Alejandro Jiménez Algara, titular de la CMIC, alertó que el gremio es blanco de “mordidas” y extorsiones debido a la inexistencia de un marco legal para el transporte de combustible en cantidades pequeñas.

“Se han presentado casos donde retienen al chofer e incomunican la unidad sin llevarla al corralón, exigiendo sumas exorbitantes”, explicó Jiménez.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas

El caso más alarmante alcanzó la cifra de un millón de pesos, sumándose a otro antecedente de 300 mil pesos ocurrido el año pasado. Jiménez Algara relató que incluso se han presentado detenciones arbitrarias y retención de vehículos fuera de los protocolos oficiales, por lo que urgió a los legisladores a crear un esquema accesible que brinde certeza y frene estos abusos.

La industria solicita que se formalice un esquema de permisos viables para las PyMEs. El objetivo es evitar que el traslado de insumos básicos para la construcción siga siendo aprovechado por malos elementos para realizar cobros indebidos bajo la sombra de la falta de regulación.