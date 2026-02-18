Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas

La Secretaría de Salud federal reporta un incremento en los casos sospechosos de sarampión en una semana: Pasaron de 28 a 46 al 17 de febrero

Ante el avance del sarampión en América, donde México se ha posicionado como el país con el mayor número de contagios, la Secretaría de Salud federal actualizó las cifras epidemiológicas al 17 de febrero de 2026. En Coahuila, la cifra de casos probables registró un incremento significativo, pasando de los 28 reportados al cierre de la semana por el estado a 46 casos bajo investigación.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, Raymundo Zamarripa, indicó que en la región sureste se registra una veintena de casos aproximadamente.

Para contener la propagación, las autoridades estatales confirmaron que cuentan con una reserva de 80 mil dosis de la vacuna para su aplicación.

El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, indicó que esta semana la estrategia de inmunización se fortaleció con la contratación de 100 enfermeras y enfermeros adicionales, quienes integran las brigadas de vacunación móvil.

Estos equipos están operando bajo tres modalidades clave para alcanzar la meta de cobertura: instalación en centros comerciales, visitas programadas en escuelas y jornadas de vacunación casa por casa.

Hasta el momento, aunque los casos sospechosos han subido, dijo que Coahuila mantiene únicamente dos casos confirmados, registrados previamente en el municipio de San Pedro, y cero defunciones. En el acumulado de 2025 y lo que va de 2026, la entidad suma un total de 57 contagios.

PROTOCOLOS SANITARIOS

Debido a que el número de casos sospechosos continúa al alza, las autoridades han establecido lineamientos para los planteles educativos. En caso de detectarse un estudiante con síntomas, la instrucción es que el alumno no asista a clases, mientras que para el resto de la comunidad escolar se solicita el uso de cubrebocas como medida preventiva.

A nivel nacional, la situación es otra. En lo que va de 2026, México ha confirmado 3,646 casos de sarampión y reportado cuatro defunciones. Desde enero de 2025 a la fecha, el país ha notificado más de 26 mil casos probables, de los cuales 10,085 han sido confirmados por el sistema de vigilancia epidemiológica.

