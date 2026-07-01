Convoca UAdeC a integrarse a programa internacional con financiamiento de hasta 125 mil euros

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Coahuila
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    Convoca UAdeC a integrarse a programa internacional con financiamiento de hasta 125 mil euros
    La UAdeC invita a investigadores y cuerpos académicos a presentar proyectos de cooperación internacional con instituciones de América Latina, El Caribe y España. CORTESÍA

La iniciativa fortalece alianzas académicas, impulsa proyectos de innovación y abre oportunidades de colaboración con América Latina, el Caribe y España

La Coordinación General de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Coahuila convocó a sus instituciones académicas, investigadores y cuerpos académicos a participar en el Programa de Cooperación Triangular para América Latina y El Caribe, una iniciativa impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que busca fortalecer la colaboración internacional mediante proyectos de alto impacto.

La convocatoria promueve la generación de soluciones innovadoras a partir del intercambio de conocimientos, experiencias y capacidades entre instituciones de distintos países, bajo un esquema de cooperación horizontal que favorece la creación de redes internacionales y el desarrollo conjunto de iniciativas estratégicas.

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Para participar, las propuestas deberán integrarse con instituciones de, al menos, otro país socio de América Latina o El Caribe y contar con la colaboración de un socio técnico español, lo que permitirá fortalecer la transferencia de conocimiento, el trabajo multidisciplinario y la cooperación entre diversos actores.

FORTALECEN REDES ACADÉMICAS INTERNACIONALES

Entre las acciones susceptibles de financiamiento se encuentran el desarrollo de proyectos técnicos, la conformación de redes internacionales de colaboración, actividades de formación, espacios de diálogo para fortalecer políticas públicas y la elaboración de productos de conocimiento e innovación. Asimismo, las propuestas seleccionadas recibirán acompañamiento metodológico especializado por parte de la AECID durante su ejecución.

El programa contempla un financiamiento de hasta 125 mil euros por programación, mientras que los proyectos aprobados se desarrollarán entre junio de 2027 y noviembre de 2028.

La fecha límite para el registro de propuestas es el próximo 6 de julio de 2026, por lo que la Universidad exhortó a la comunidad académica interesada a consultar los lineamientos y requisitos de la convocatoria para aprovechar esta oportunidad de cooperación internacional.

Con esta participación, la UAdeC busca fortalecer su presencia global, ampliar sus vínculos con instituciones extranjeras y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante proyectos de cooperación con impacto regional.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el portal oficial del Programa de Cooperación Triangular para América Latina y El Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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