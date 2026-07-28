Coahuila busca que puerto Acuña-Del Río sea incluido en tercera fase para exportar ganado a EU

El Gobierno del Estado de Coahuila y la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) informaron que la entidad se encuentra completamente lista para reanudar la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, luego de que el Departamento de Agricultura de aquel país (USDA) confirmara la reapertura gradual de sus fronteras terrestres.

La directiva de la UGRC, presidida por Homero Amezcua Villarreal, mantiene una expectativa positiva para que el puerto de Acuña-Del Río sea incluido en una tercera etapa con fecha estimada para el 24 de octubre, sujeto a que las evaluaciones técnicas sigan siendo favorables.

La medida del gobierno estadounidense contempla un calendario por etapas que iniciará el 24 de agosto en Sonora y continuará el 24 de septiembre en Chihuahua. Este proceso paulatino responde a los trabajos de control sanitario tras el surgimiento de casos de gusano barrenador en el país a finales de 2024.

Ante esta perspectiva, el secretario de Desarrollo Rural en la entidad, Jesús María Montemayor Garza, afirmó que la infraestructura local cuenta con la aprobación de SENASICA y APHIS/USDA. “No hay nada pendiente; tenemos los checklists listos tanto del puerto de inspección y exportación que se encuentra en Piedras Negras, como del puerto de inspección y exportación que se encuentra en Acuña”, señaló el funcionario.

Montemayor Garza subrayó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el estado ha sido referente nacional en el cumplimiento de las emergencias sanitarias. “Hemos hecho todas estas acciones buscando, primero que nada, proteger al ganado y a los ganaderos de nuestro estado; pero, por otro lado, también para ser considerados para la reapertura de las exportaciones”, puntualizó.

Como parte de los blindajes en la entidad, el gobierno estatal duplicó el personal de inspección en tramos carreteros e intensificó la vigilancia en el ganado proveniente de otras zonas del país, garantizando que las estaciones cuarentenarias operen con los más altos estándares de inocuidad.

Finalmente, tanto autoridades como ganaderos hicieron un llamado a los productores a mantener la documentación en regla, las pruebas de tuberculosis vigentes y el aretado oficial. “Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que la segunda y tercera etapas salgan juntas y se puedan llevar a cabo, y sea de beneficio para la mayoría de los ganaderos en Coahuila”, concluyó Montemayor Garza.