Capturan de forma segura a oso en ejido Cuautla tras reporte ciudadano en Saltillo

La rápida intervención de corporaciones ambientales y de seguridad permitió el rescate de un oso juvenil que fue detectado en el ejido Cuautla, al poniente de Saltillo , luego de que habitantes de la comunidad reportaran la presencia del ejemplar en una zona habitada.

El aviso fue emitido la mañana de este martes a través de los grupos de WhatsApp de Seguridad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde vecinos informaron que el animal permanecía sobre un árbol ubicado en el exterior de una vivienda, situación que generó preocupación entre los habitantes.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio para evaluar las condiciones y establecer un perímetro de seguridad que evitara riesgos tanto para la población como para el propio ejemplar. Posteriormente, solicitaron la intervención de especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEMA) y del Museo del Desierto, quienes cuentan con experiencia en el manejo de fauna silvestre.

Las maniobras se desarrollaron de manera coordinada entre las distintas dependencias, lo que permitió poner al oso bajo resguardo sin incidentes y sin que resultara lesionado.

Una vez concluido el operativo, el ejemplar fue trasladado a las instalaciones de la SEMA, donde médicos veterinarios realizarán una evaluación integral para determinar su estado de salud. Con base en los resultados de esa valoración, las autoridades definirán el sitio más adecuado para su reubicación en un entorno seguro.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó la importancia de que la población reporte oportunamente este tipo de avistamientos y evite acercarse o intentar interactuar con animales silvestres, ya que ello reduce riesgos y facilita que las autoridades especializadas puedan intervenir de manera segura.