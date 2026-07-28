Refuerza Simas Torreón abasto de agua con reparación de pozo Ferropuerto
SIMAS Torreón concluyó trabajos de reparación en el pozo Ferropuerto 2 y realizó la sustitución de equipo en el Ejido Ignacio Allende para garantizar el abasto de agua en distintos sectores del municipio
TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones prioritarias impulsadas por la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para consolidar la red hidráulica del municipio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó con éxito las maniobras de reparación en el pozo Ferropuerto 2. La fuente ya se encuentra plenamente reincorporada al sistema, inyectando un caudal de 25 litros por segundo a la red general.
Esta restitución operativa impacta de manera directa en el Parque Industrial Ferropuerto, así como en los sectores habitacionales de Santa Sofía y Rancho Alegre, garantizando un flujo constante y estable en favor de miles de familias y centros de trabajo.
SUSTITUYEN EQUIPAMIENTO EN BOMBA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE
Por otra parte, y en paralelo, bajo la coordinación del gerente general del organismo, Xavier Herrera Arroyo, cuadrillas técnicas ejecutaron la sustitución del motor en la bomba 25R ubicada en el Ejido Ignacio Allende, tras detectarse un desgaste mecánico en el sistema de baleros durante las rutinas de supervisión.
A fin de prevenir caídas de presión o interrupciones en los hogares durante las labores de mantenimiento correctivo, SIMAS colocó de forma provisional un equipo de bombeo emergente.
Con este esquema temporal, se aseguró el suministro ininterrumpido para los habitantes del Ejido Ignacio Allende y la zona de Viñedos, mientras concluyen los ajustes definitivos.
El organismo operador reiteró que mantendrá los esquemas de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hídrica para asegurar la eficiencia del servicio a toda la comunidad.