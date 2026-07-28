Refuerza Simas Torreón abasto de agua con reparación de pozo Ferropuerto

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    Refuerza Simas Torreón abasto de agua con reparación de pozo Ferropuerto
    SIMAS Torreón reincorporó el pozo Ferropuerto 2 al sistema hidráulico, con una aportación de 25 litros por segundo a la red general. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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SIMAS Torreón concluyó trabajos de reparación en el pozo Ferropuerto 2 y realizó la sustitución de equipo en el Ejido Ignacio Allende para garantizar el abasto de agua en distintos sectores del municipio

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones prioritarias impulsadas por la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para consolidar la red hidráulica del municipio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó con éxito las maniobras de reparación en el pozo Ferropuerto 2. La fuente ya se encuentra plenamente reincorporada al sistema, inyectando un caudal de 25 litros por segundo a la red general.

Esta restitución operativa impacta de manera directa en el Parque Industrial Ferropuerto, así como en los sectores habitacionales de Santa Sofía y Rancho Alegre, garantizando un flujo constante y estable en favor de miles de familias y centros de trabajo.

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SUSTITUYEN EQUIPAMIENTO EN BOMBA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE

Por otra parte, y en paralelo, bajo la coordinación del gerente general del organismo, Xavier Herrera Arroyo, cuadrillas técnicas ejecutaron la sustitución del motor en la bomba 25R ubicada en el Ejido Ignacio Allende, tras detectarse un desgaste mecánico en el sistema de baleros durante las rutinas de supervisión.

$!Cuadrillas técnicas instalaron un equipo emergente en el Ejido Ignacio Allende para mantener el suministro mientras concluyen las labores de mantenimiento.
Cuadrillas técnicas instalaron un equipo emergente en el Ejido Ignacio Allende para mantener el suministro mientras concluyen las labores de mantenimiento. SANDRA GÓMEZ

A fin de prevenir caídas de presión o interrupciones en los hogares durante las labores de mantenimiento correctivo, SIMAS colocó de forma provisional un equipo de bombeo emergente.

Con este esquema temporal, se aseguró el suministro ininterrumpido para los habitantes del Ejido Ignacio Allende y la zona de Viñedos, mientras concluyen los ajustes definitivos.

El organismo operador reiteró que mantendrá los esquemas de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hídrica para asegurar la eficiencia del servicio a toda la comunidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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