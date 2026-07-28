POLITICÓN: Caso Ruffo, el ‘mayor golpe’ al huachicol fiscal cuyas cuentas no le salen FGR

I. ¿LA MÁS GRANDE? Cuatro mil millones de pesos es, sin duda, una cifra enorme. Para dimensionar, el monto equivale casi al 80 por ciento del presupuesto total de Saltillo para este año. Pero si ese número se compara contra el daño patrimonial que ha causado el denominado “huachicol fiscal”, ya no se ve tan grande, pues equivale apenas a poco más de medio punto porcentual de los 600 mil millones de pesos que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda , han dejado de ingresar a las arcas del país. Entonces, ¿cómo tomar el dato mediante el cual la FGR , de Ernestina Godoy, intenta vendernos el caso de Ernesto Ruffo como el de “la más grande red de contrabando de hidrocarburos”? II. NO CUADRA... Porque si el caso de los 129 ferrotanques localizados en Coahuila –cifra que, por cierto, se elevó a 170 en el comunicado difundido ayer por la dependencia– es el de la red “más grande”, entonces tendríamos que pensar en que existen cientos, acaso miles de operaciones más pequeñas. Porque de otra forma no se alcanza a completar la cifra que las propias autoridades federales han difundido en relación con esta empresa criminal.

III. DETALLES A propósito del caso, hay un dato del que no se ha hablado y que es muy relevante: el mecanismo mediante el cual se realiza la importación de hidrocarburos a México –vengan de donde vengan– es 100 por ciento electrónico. Como usted lo lee: no se utiliza un sólo papel impreso en todo el proceso, desde la presentación de la solicitud de importación hasta la expedición de la autorización final para que los combustibles –o cualquier otro hidrocarburo– ingresen al país. En otras palabras, la Agencia Nacional de Aduanas , que dirige Héctor Alonso Romero Gutiérrez , cuenta con todos los datos para dictaminar cualquier importación en cuestión de segundos. IV. DE NO CREERSE No solamente es innecesario hurgar en montañas de papeles –que podrían ser alterados, mutilados o “extraviados” antes o después de los hechos–, sino que es posible rastrear cualquier operación desde el embarque de los hidrocarburos hasta el ingreso a México y ubicar a todos los individuos y/o empresas que han intervenido en la operación. El dato obliga a preguntar: ¿cómo es que los huachicoleros han “engañado” todo este tiempo a las autoridades aduaneras para ingresar al país 45 millones de litros diariamente? ¿O será que no los han engañado?

V. SE APRENDE EN CASA Lo hemos comentado en este espacio: el bullying en colegios privados preocupa no sólo por su frecuencia, sino por la dureza con que llega a ejercerse. El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, tendría que poner especial atención a un fenómeno que inquieta a muchas familias. Nos cuentan que, como es fácil suponer, la conducta se adquiere de los propios padres: reuniones cerradas, comentarios contra otras familias y prejuicios que después se replican entre los alumnos. Los hijos aprenden muy pronto quién pertenece al grupo y quién queda fuera. Luego vienen los apodos, las humillaciones y las agresiones. Y es que las lecciones relevantes se enseñan en casa. VI. BAJO LA ALFOMBRA Los colegios privados cuentan con protocolos para prevenir, atender y dar seguimiento al acoso escolar, pero será importante observar si realmente se aplican con la seriedad necesaria porque, según nos dicen, algunos planteles prefieren manejar estos casos con discreción para cuidar su imagen, cuando la mejor forma de proteger el prestigio institucional es reconocer el problema y atenderlo a tiempo. Al parecer, como en ciertas familias, no importa tanto lo que sucede puertas adentro, sino que desde afuera todo se vea perfecto.

VII. REACCIÓN INMEDIATA El reciente feminicidio ocurrido en Torreón volvió a sacudir a la sociedad coahuilense, pero también puso a prueba la capacidad de reacción de la Fiscalía General del Estado . Julio César “N”, señalado como presunto responsable, fue captado mientras huía y logró evadir a vecinos durante los primeros minutos. Sin embargo, el operativo de la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Estatal permitió ubicarlo y detenerlo horas después. Federico Fernández tiene ahí un resultado que mostrar; ahora deberá sostenerlo con una investigación sólida y, como exige la sociedad, con perspectiva de género. VIII. RAPIDEZ Y PRECISIÓN La detención del presunto responsable confirma que la Fiscalía tiene la capacidad y estructura para la atención de cualquier delito. El video, los testimonios y el trabajo policial permitieron cerrar rápidamente el cerco. Pero capturar no basta: habrá que integrar una carpeta impecable y garantizar que el caso sea investigado y juzgado con perspectiva de género, como lo exigen familiares y ciudadanos. Federico Fernández ya puede presumir rapidez, pero ahora deberá cuidar el debido proceso.