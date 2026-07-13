Convoca Universidad Autónoma de Coahuila a enviar trabajos sobre inclusión universitaria

El encuentro se realizará el 21 de octubre de 2026, de 10:00 a 12:00 horas, mediante la plataforma Zoom.

La Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC ) recibirá hasta el próximo 11 de septiembre trabajos académicos para el simposio virtual “Mentes y Voces Universitarias por la Inclusión, la Igualdad y el Bienestar”.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y miembros de la comunidad académica interesados en presentar resultados de investigación, experiencias, análisis y prácticas relacionadas con la responsabilidad social universitaria.

Las modalidades de participación son: artículo científico, artículo de divulgación y ensayo académico.

Los trabajos podrán abordar inclusión social y reducción de desigualdades; equidad de género y derechos de las mujeres; bienestar y desarrollo comunitario; derechos humanos universitarios, e innovación social universitaria para la inclusión.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y enviar su trabajo en: https://forms.gle/PqCLfkLw5HMKzMpK7.

La convocatoria completa puede consultarse en: https://www2.uadec.mx/pub/CIG/Mentes.pdf. Para solicitar información adicional está disponible el correo: lorena_medina@uadec.edu.mx.