Convoca Universidad Autónoma de Coahuila a enviar trabajos sobre inclusión universitaria
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Estudiantes, docentes e investigadores podrán registrar artículos científicos, textos de divulgación o ensayos para un simposio virtual que se realizará el 21 de octubre de 2026
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) recibirá hasta el próximo 11 de septiembre trabajos académicos para el simposio virtual “Mentes y Voces Universitarias por la Inclusión, la Igualdad y el Bienestar”.
El encuentro se realizará el 21 de octubre de 2026, de 10:00 a 12:00 horas, mediante la plataforma Zoom.
La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y miembros de la comunidad académica interesados en presentar resultados de investigación, experiencias, análisis y prácticas relacionadas con la responsabilidad social universitaria.
Las modalidades de participación son: artículo científico, artículo de divulgación y ensayo académico.
Los trabajos podrán abordar inclusión social y reducción de desigualdades; equidad de género y derechos de las mujeres; bienestar y desarrollo comunitario; derechos humanos universitarios, e innovación social universitaria para la inclusión.
Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y enviar su trabajo en: https://forms.gle/PqCLfkLw5HMKzMpK7.
La convocatoria completa puede consultarse en: https://www2.uadec.mx/pub/CIG/Mentes.pdf. Para solicitar información adicional está disponible el correo: lorena_medina@uadec.edu.mx.
Los resultados de la selección serán publicados en el sitio oficial de la UAdeC entre el 28 y el 30 de septiembre de este mismo año.