UAdeC fortalece acciones de inclusión con nueva guía para proteger a comunidad LGBTIQ+

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Igualdad de Género y el Tribunal Universitario, presentó la segunda edición de la Guía Integral de Atención y Prevención a la Discriminación y Violencia por Razón de Identidad de Género y Orientación Sexual, un documento orientado a consolidar entornos universitarios seguros, incluyentes y libres de agresiones para la comunidad LGBTIQ+. La presentación se realizó en la sala audiovisual de la Infoteca Arteaga, con la participación de autoridades universitarias, representantes académicos y estudiantes de la Unidad Sureste. Entre los asistentes estuvieron la coordinadora de Igualdad de Género, Lorena Argentina Medina Bocanegra; la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, Nadia Salas Carrillo; la presidenta del Tribunal Universitario, Cinthia Denise Mata Moreno; el presidente de la Academia de Directoras y Directores de la Unidad Sureste, César Arnulfo de León Alvarado, y el responsable de la Red de Apoyo Psicológico, Brandon de Jesús Centeno Alvarado.

Durante su intervención, Medina Bocanegra afirmó que esta nueva edición reafirma el compromiso institucional de la UAdeC con la construcción de espacios respetuosos de la diversidad y libres de discriminación, especialmente para personas trans y no binaries. Señaló que el documento fue elaborado bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad de género, incorporando lineamientos, protocolos y mecanismos de atención para prevenir y atender situaciones de violencia dentro de la institución. Por su parte, Nadia Salas Carrillo destacó que la actualización de la Guía es resultado de un trabajo colaborativo entre distintas áreas universitarias, con el propósito de fortalecer las acciones de inclusión y visibilizar las estrategias implementadas en favor de la dignidad y los derechos humanos de toda la comunidad. En tanto, Cinthia Denise Mata Moreno subrayó que el Tribunal Universitario continuará respaldando las políticas institucionales dirigidas a la protección de la población LGBTIQ+, al considerar que este instrumento amplía y fortalece las rutas de atención contempladas en los protocolos universitarios.

El presidente de la Academia de Directoras y Directores de la Unidad Sureste, César Arnulfo de León Alvarado, reconoció el esfuerzo de las instancias involucradas en la elaboración del documento, al señalar que representa una herramienta clave para fomentar la sensibilización y el respeto a la diversidad dentro de las escuelas y facultades. Más adelante, Brandon de Jesús Centeno Alvarado explicó las principales actualizaciones integradas en esta segunda edición, entre ellas los procedimientos para la atención de casos de discriminación y violencia, así como el reconocimiento y cambio de nombre social y legal de personas trans y no binaries.

La Guía también incorpora un glosario universitario sobre diversidad sexual y de género, además de información sobre la Oficina Virtual de Inclusión, Diversidad Sexual y de Género “Nancy Cárdenas”, creada para brindar orientación, acompañamiento y canalización a integrantes de la comunidad universitaria. El especialista añadió que el documento reconoce el derecho de las personas a ser nombradas conforme a su identidad autopercibida, promueve el uso de lenguaje incluyente y establece principios de confidencialidad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y no revictimización. La segunda edición de la Guía Integral de Atención y Prevención a la Discriminación y Violencia por Razón de Identidad de Género y Orientación Sexual puede consultarse en la página oficial de la Coordinación de Igualdad de Género de la UAdeC.

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