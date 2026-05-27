Certifica UAdeC a escuelas y facultades por promover equidad y respeto

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Saltillo
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    Certifica UAdeC a escuelas y facultades por promover equidad y respeto
    El Distintivo Diamante fue otorgado a la Facultad de Ciencias Sociales Unidad Sureste CORTESÍA

Refuerzan espacios universitarios seguros mediante estrategia Alianza Violeta

La Universidad Autónoma de Coahuila entregó el “Distintivo Alianza Violeta” a escuelas, facultades e institutos que destacaron por implementar acciones orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva, prevenir la violencia de género y consolidar entornos universitarios más seguros e incluyentes.

La iniciativa es impulsada por la Coordinación de Igualdad de Género, el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género y Agenda Mujeres, como parte de una estrategia institucional alineada a la legislación nacional y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

$!La Escuela de Ciencias de la Comunidad Unidad Laguna recibió el distintivo Diamante.
La Escuela de Ciencias de la Comunidad Unidad Laguna recibió el distintivo Diamante. CORTESÍA

El distintivo permite evaluar el cumplimiento de lineamientos promovidos por el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública, enfocados en igualdad, no discriminación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

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La evaluación contempló tres ejes principales: institucional, académico y entorno, con el objetivo de identificar fortalezas, áreas de oportunidad y buenas prácticas desarrolladas dentro de cada dependencia universitaria.

Las certificaciones fueron entregadas en categorías Diamante, Platino y Bronce, con una vigencia de tres años.

$!La categoría Platino reconoció a las facultades de Contaduría y Administración Unidad Laguna y Norte.
La categoría Platino reconoció a las facultades de Contaduría y Administración Unidad Laguna y Norte. CORTESÍA

Durante la ceremonia, realizada en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la igualdad debe reflejarse en políticas, acciones y cultura institucional, más allá del discurso.

“Las universidades del siglo XXI no solamente deben destacar por sus indicadores académicos o científicos, sino también por la calidad humana de sus comunidades y su capacidad de generar espacios seguros y libres de violencia”, expresó.

Por su parte, Lorena Medina Bocanegra señaló que el programa impulsa mecanismos de prevención, atención, acceso a la justicia y fortalecimiento de la convivencia académica, además de mejorar condiciones de infraestructura relacionadas con la seguridad universitaria.

$!Escuelas y facultades fueron reconocidas por impulsar acciones de inclusión, seguridad y respeto dentro de la comunidad universitaria.
Escuelas y facultades fueron reconocidas por impulsar acciones de inclusión, seguridad y respeto dentro de la comunidad universitaria. CORTESÍA

En tanto, Katy Salinas Pérez reconoció que la certificación responde a estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de violencia, mientras que Mayra Lucila Valdés resaltó el papel de las instituciones educativas en la formación de generaciones comprometidas con la equidad y la dignidad humana.

El Distintivo Diamante fue otorgado a la Facultad de Ciencias Sociales Unidad Sureste y a la Escuela de Ciencias de la Comunidad Unidad Laguna.

La categoría Platino reconoció a la Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” Unidad Norte, así como a las facultades de Contaduría y Administración Unidad Laguna y Norte.

Mientras tanto, el Distintivo Bronce fue entregado a diversas facultades e institutos de las unidades Sureste, Laguna y Norte, entre ellas Economía, Ciencia Educación y Humanidades, Enfermería y Nutrición, Ingeniería, Ciencias Químicas, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Biológicas, Administración Fiscal y Financiera, así como Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

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