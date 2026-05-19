Convocan a jóvenes de Clase 2008 a tramitar cartilla militar en Ramos Arizpe

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    Convocan a jóvenes de Clase 2008 a tramitar cartilla militar en Ramos Arizpe
    El registro se realiza en el Departamento de Educación de la Presidencia Municipal. CORTESÍA

El proceso está dirigido a jóvenes de la Clase 2008 y remisos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que continúa abierto el trámite para la expedición de la cartilla del Servicio Militar Nacional correspondiente a los jóvenes de la Clase 2008, así como para remisos.

De acuerdo con la autoridad municipal, el periodo de recepción de documentos comenzó desde el 2 de enero y seguirá al 15 de octubre de 2026, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

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El trámite se realiza en las oficinas del Departamento de Educación, ubicadas en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, donde el personal brinda atención y orientación a los interesados.

Las autoridades exhortaron a los jóvenes a acudir con toda la documentación requerida para agilizar el proceso de recepción y validación de requisitos.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento reciente, identificación oficial, fotografías tamaño cartilla, constancia de estudios, comprobante de domicilio y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El Departamento de Educación señaló que los jóvenes originarios de Ramos Arizpe únicamente deberán acudir al 69 Batallón de Infantería para el proceso de liberación de la cartilla militar.

Asimismo, se informó que para mayores informes y orientación sobre el trámite, la ciudadanía puede acudir directamente al Departamento de Educación con Zoa Espinosa Gutiérrez o comunicarse al teléfono (844) 180-1000 extensión 1076.

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Las autoridades pidieron acudir con todos los requisitos completos. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a los jóvenes que deben cumplir con este requisito a realizar el trámite en tiempo y forma para evitar contratiempos posteriores.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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