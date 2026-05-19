Convocan a jóvenes de Clase 2008 a tramitar cartilla militar en Ramos Arizpe

De acuerdo con la autoridad municipal, el periodo de recepción de documentos comenzó desde el 2 de enero y seguirá al 15 de octubre de 2026, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que continúa abierto el trámite para la expedición de la cartilla del Servicio Militar Nacional correspondiente a los jóvenes de la Clase 2008, así como para remisos.

El trámite se realiza en las oficinas del Departamento de Educación, ubicadas en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, donde el personal brinda atención y orientación a los interesados.

Las autoridades exhortaron a los jóvenes a acudir con toda la documentación requerida para agilizar el proceso de recepción y validación de requisitos.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento reciente, identificación oficial, fotografías tamaño cartilla, constancia de estudios, comprobante de domicilio y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El Departamento de Educación señaló que los jóvenes originarios de Ramos Arizpe únicamente deberán acudir al 69 Batallón de Infantería para el proceso de liberación de la cartilla militar.

Asimismo, se informó que para mayores informes y orientación sobre el trámite, la ciudadanía puede acudir directamente al Departamento de Educación con Zoa Espinosa Gutiérrez o comunicarse al teléfono (844) 180-1000 extensión 1076.