Ramos Arizpe: refuerzan valores cívicos con abanderamiento escolar en Urbivilla del Real

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    Ramos Arizpe: refuerzan valores cívicos con abanderamiento escolar en Urbivilla del Real
    El evento destacó la importancia del respeto y resguardo del lábaro patrio. CORTESÍA

En el plantel se efectuó el primer saludo a la bandera de su historia institucional

RAMOS ARIZPE, COAH.- Autoridades municipales, educativas y representantes de las Fuerzas Armadas participaron en la ceremonia de abanderamiento de la escolta de una institución educativa de nueva creación ubicada en la colonia Urbivilla del Real.

Durante el acto cívico se realizó el primer saludo a la bandera en el plantel, con la participación de integrantes de la Fuerza Armada de México, en una ceremonia que representa el inicio de la vida cívica y formativa de la comunidad escolar.

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En el evento se destacó el compromiso de alumnas, alumnos, docentes y directivos para respetar, resguardar y honrar el lábaro patrio, considerado símbolo de identidad, unidad y soberanía nacional.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; así como por la supervisora de la Zona Escolar 156 y la directora encargada del plantel, María Elena Salce Segura.

Durante su intervención, el presidente municipal exhortó a las y los estudiantes a preservar y cuidar las instalaciones educativas, al señalar que dicho espacio será fundamental en su desarrollo académico, personal y social.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el acto oficial.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el acto oficial. CORTESÍA

“La escuela será su segunda casa; cuídenla, respétenla y no permitan que nadie la maltrate”, expresó el edil.

La ceremonia incluyó honores a la bandera y el acto protocolario de entrega del estandarte nacional a la escolta escolar, en presencia de padres de familia, personal docente y miembros de la comunidad educativa.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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