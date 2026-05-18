Ramos Arizpe: refuerzan valores cívicos con abanderamiento escolar en Urbivilla del Real

RAMOS ARIZPE, COAH.- Autoridades municipales, educativas y representantes de las Fuerzas Armadas participaron en la ceremonia de abanderamiento de la escolta de una institución educativa de nueva creación ubicada en la colonia Urbivilla del Real. Durante el acto cívico se realizó el primer saludo a la bandera en el plantel, con la participación de integrantes de la Fuerza Armada de México, en una ceremonia que representa el inicio de la vida cívica y formativa de la comunidad escolar.

En el evento se destacó el compromiso de alumnas, alumnos, docentes y directivos para respetar, resguardar y honrar el lábaro patrio, considerado símbolo de identidad, unidad y soberanía nacional. La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; así como por la supervisora de la Zona Escolar 156 y la directora encargada del plantel, María Elena Salce Segura. Durante su intervención, el presidente municipal exhortó a las y los estudiantes a preservar y cuidar las instalaciones educativas, al señalar que dicho espacio será fundamental en su desarrollo académico, personal y social.

“La escuela será su segunda casa; cuídenla, respétenla y no permitan que nadie la maltrate”, expresó el edil. La ceremonia incluyó honores a la bandera y el acto protocolario de entrega del estandarte nacional a la escolta escolar, en presencia de padres de familia, personal docente y miembros de la comunidad educativa.

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