Convocan a participar en la Carrera 5K del ejido La Azufrosa en Villa Unión, Coahuila

VILLA UNIÓN, COAH.- El ejido La Azufrosa, en Villa Unión, Coahuila, se prepara para recibir a corredores de distintos municipios de la Región Norte con la Carrera 5K que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, un evento que combinará la promoción de la actividad física con la difusión de los atractivos naturales y la convivencia comunitaria. La competencia es organizada por el Comisariado Ejidal de La Azufrosa, el Gobierno Municipal de Villa Unión y el Grupo Galgos, quienes mantienen abierta la invitación para que atletas experimentados, corredores recreativos y familias se sumen a esta jornada deportiva que busca consolidarse como una tradición en la comunidad.

Además del aspecto competitivo, los organizadores destacaron que la carrera tiene como propósito impulsar el turismo rural y dar a conocer los paisajes característicos del ejido, ubicado en una de las zonas con mayor riqueza natural del municipio. El recorrido permitirá a los participantes disfrutar de caminos rurales y espacios abiertos que forman parte del entorno de La Azufrosa.

En los últimos años, las carreras atléticas de cinco kilómetros han ganado popularidad en Coahuila como una alternativa para fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia social. Municipios de la Región Norte han incorporado este tipo de eventos a sus calendarios deportivos con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y promover estilos de vida activos. La realización de la Carrera 5K también representa una oportunidad para fortalecer la economía local mediante la visita de corredores y acompañantes, quienes generan movimiento en los servicios y comercios de la comunidad durante la jornada deportiva.

Los organizadores reiteraron la invitación a la población para participar el 5 de septiembre y formar parte de una actividad que reunirá deporte, naturaleza y convivencia familiar en el ejido La Azufrosa, reafirmando el compromiso de impulsar espacios que favorezcan la integración social y el bienestar de la población.

Temas

Atletismo Carreras Deportes

