Costo de turbosina frena nuevos vuelos en Coahuila

El mandatario explicó que este factor externo ha obligado a replantear proyectos de conectividad aérea en la entidad, al impactar directamente en la operación de nuevas rutas.

Los planes para atraer nuevos vuelos comerciales en Coahuila se han visto frenados por el alto costo de los combustibles, particularmente la turbosina, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Los nuevos proyectos de vuelos se han visto afectados por el precio histórico de los combustibles”, señaló.

Indicó que tanto la gasolina como la turbosina han registrado incrementos importantes, lo que complica la planeación de las aerolíneas interesadas en ampliar su presencia en el estado.

“Con la gasolina y turbosina a 30 pesos, se obliga a reevaluar la planeación operativa de los vuelos”, puntualizó.

Añadió que la viabilidad de nuevas rutas dependerá de la estabilidad en los costos del combustible.

Pese a este escenario, Jiménez Salinas aseguró que el estado mantiene su estrategia para posicionarse como destino de turismo de negocios, al destacar que Coahuila será sede de la Convención Nacional de Canacintra en 2026.