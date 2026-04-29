Costo de turbosina frena nuevos vuelos en Coahuila

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Costo de turbosina frena nuevos vuelos en Coahuila
    El gobernador señaló que el alza en la turbosina afecta la apertura de nuevas rutas aéreas en Coahuila. OMAR SAUCEDO

Gobernador señala que el combustible alcanza los 30 pesos y complica la viabilidad de rutas; estado mantiene apuesta por turismo de negocios

Los planes para atraer nuevos vuelos comerciales en Coahuila se han visto frenados por el alto costo de los combustibles, particularmente la turbosina, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que este factor externo ha obligado a replantear proyectos de conectividad aérea en la entidad, al impactar directamente en la operación de nuevas rutas.

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“Los nuevos proyectos de vuelos se han visto afectados por el precio histórico de los combustibles”, señaló.

Indicó que tanto la gasolina como la turbosina han registrado incrementos importantes, lo que complica la planeación de las aerolíneas interesadas en ampliar su presencia en el estado.

“Con la gasolina y turbosina a 30 pesos, se obliga a reevaluar la planeación operativa de los vuelos”, puntualizó.

Añadió que la viabilidad de nuevas rutas dependerá de la estabilidad en los costos del combustible.

Pese a este escenario, Jiménez Salinas aseguró que el estado mantiene su estrategia para posicionarse como destino de turismo de negocios, al destacar que Coahuila será sede de la Convención Nacional de Canacintra en 2026.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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