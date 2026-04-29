Jericó Abramo denuncia presiones de aseguradoras para bloquear reforma en seguros médicos

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México
/ 29 abril 2026
    Jericó Abramo denuncia presiones de aseguradoras para bloquear reforma en seguros médicos
    Advirtió que pese a ello, a las aseguradoras les sigue sin gustarles la propuesta de establecer la portabilidad de pólizas, la obligación de transparentar las “letras chiquitas” de los contratos y la posibilidad de que el usuario elija libremente a su médico y a la institución hospitalaria en la que quiere ser atendido. VANGUARDIA/ ARCHIVO

El legislador reconoció que debido a que las aseguradoras argumentaron que era una interferencia en el mercado

En busca de detener los abusos de aseguradoras y hospitales privados, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, solicitará la realización de un periodo extraordinario para revisar y votar una reforma sobre ese tema.

En conferencia, el legislador dijo que el texto ya contaba con el aval de los 500 diputados y diputadas, pero su dictaminación en la Comisión de Hacienda se pospuso por la presión de aseguradoras y hospitales privados que solicitaron más tiempo para el análisis del proyecto.

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”Creo que todos los partidos estamos de acuerdo, todas y todos los diputados estamos de acuerdo. ¿Quién paró la iniciativa? ¿Dónde se detuvo? Pues en la presión que hacen las empresas al gobierno para pedir tiempo con el argumento de que estoy invirtiendo en un hospital nuevo, no me obligues a publicar mis tarifas”, planteó.

El legislador reconoció que debido a que las aseguradoras argumentaron que era una interferencia en el mercado, los legisladores aceptaron eliminar del dictamen original el tope de 5 por ciento de inflación en las pólizas anuales de personas de 60 años cuando cumplieran 20 años pagando las mismas.

Advirtió que pese a ello, a las aseguradoras les sigue sin gustarles la propuesta de establecer la portabilidad de pólizas, la obligación de transparentar las “letras chiquitas” de los contratos y la posibilidad de que el usuario elija libremente a su médico y a la institución hospitalaria en la que quiere ser atendido.

“El problema es que si encorchetamos el dictamen, si lo aplazamos mucho tiempo, las aseguradoras seguirán subiendo las tarifas, porque no habrá transparencia y seguirá la opacidad”.

”El mercado negro de las aseguradoras, de hospitales, está generado por ellos mismos, ellos mismos quieren que haya opacidad para seguir cobrando mucho en pólizas y mucho en procedimientos médicos. No más simulación es lo que pedimos, pedimos estabilizar el mercado”, acusó el diputado priista.

El priista demandó que la reforma sea votada antes de que concluya el mes de junio, porque de lo contrario, los usuarios seguirán pagando los platos rotos de no tener una legislación de avanzada.

ASÍ LO DIJO

“¿Quién paró la iniciativa? La presión que hacen las empresas al Gobierno para pedir tiempo”, Jericó Abramo Masso, diputado del PRI.

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