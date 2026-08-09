Crecen 30% delitos federales contra las drogas en Coahuila

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    Crecen 30% delitos federales contra las drogas en Coahuila
    La posesión de drogas concentró la mayor cantidad de investigaciones federales durante el primer semestre de 2026. IA

Coahuila registró 155 investigaciones federales por delitos contra la salud durante el primer semestre de 2026, un aumento de 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2025

Además de que los delitos relacionados con el narcomenudeo son unos de los más frecuentes en la incidencia de investigaciones estatales, en el panorama de los delitos federales, la problemática ha aumentado en Coahuila, según los reportes de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con los datos publicados en la última actualización del informe de incidencia delictiva del fuero federal, durante los primeros seis meses de 2026, Coahuila registró una incidencia de 155 delitos relacionados con las drogas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/van-112-detenidos-en-saltillo-por-ingerir-alcohol-en-las-calles-MF22724585
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Estas incidencias son las que se investigan desde la Fiscalía General de la República, tanto en zonas urbanas y rurales como en las carreteras del estado, o incluso a partir de denuncias.

Según la información, el delito que más se ha investigado durante los primeros seis meses de 2026 es el de posesión, con un total de 79 incidencias de las 155. Después está el tráfico, con 39; el transporte, con 29; el comercio, con ocho, y otro caso fue clasificado como “otros delitos”.

Estos casos son los que la autoridad contempla como “delitos contra la salud”, que se estipulan entre los artículos 193 al 199 del Código Penal Federal.

A decir del informe, tan solo del mismo periodo del año pasado a este, la incidencia incrementó en un 30 por ciento, pues entre enero y junio de 2025, las autoridades reportaron haber iniciado 119 carpetas de investigación por estos delitos.

De hecho, el primer semestre de 2026 se marca como el año con mayor cúmulo de investigaciones federales contra las drogas en Coahuila, al menos en los últimos cinco años, pues los datos indican que en el mismo periodo de 2021 hubo 122 investigaciones; en 2022, 56; en 2023, 69; en 2024, 98, y en 2025, 119.

A nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar número 11 con mayor cúmulo de investigaciones por delitos federales contra la salud, no estando tan distante de las entidades con las cifras más elevadas.

El primer lugar lo ocupa Baja California, con 309 indagatorias; el segundo, Colima, con 255; Querétaro, con 252; Nuevo León, con 244, y Chihuahua, con 210.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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