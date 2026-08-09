Van 112 detenidos en Saltillo por ingerir alcohol en las calles

Las acciones comenzaron en colonias de los sectores sur, oriente y poniente de la ciudad, aunque las autoridades adelantaron que continuarán de manera aleatoria en diferentes puntos del municipio.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reforzó los operativos para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con un saldo de 112 personas detenidas durante los dos primeros fines de semana de implementación.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, explicó que el operativo forma parte de una estrategia preventiva para evitar conductas antisociales que puedan afectar la tranquilidad y los derechos de terceras personas.

Señaló que la medida surgió a partir de solicitudes planteadas por habitantes de distintas colonias durante las reuniones de seguridad que se realizan periódicamente en los sectores de Saltillo.

“Este operativo nace de la petición de las propias vecinas y vecinos de las colonias. En las reuniones de seguridad que sostenemos periódicamente en todos los sectores, nos señalaron que una de las problemáticas más frecuentes es esta: la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública”, indicó.

Garza Félix informó que la sanción por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública asciende a 40 UMAS, equivalentes a alrededor de 4 mil 600 pesos.

Entre los sectores donde se realizaron detenciones se encuentran Universidad Pueblo, El Paraíso, La Palma, Tlaxcala, Tierra y Libertad, Tanquecito, Guayulera y La Minita, entre otras colonias.

El comisionado explicó que el consumo de alcohol en espacios públicos puede desencadenar conflictos entre vecinos, riñas y alteraciones del orden, situaciones que terminan afectando la tranquilidad de las familias.

“La ingesta de bebidas en la vía pública puede derivar en discusiones y peleas vecinales, en alteración del orden público, en un clima donde se altere la paz”, señaló.

El funcionario también destacó los resultados recientes de Saltillo en materia de seguridad. Recordó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), presentada por el Inegi el pasado 24 de julio, colocó nuevamente a la capital de Coahuila como la capital más segura del país.

Garza Félix afirmó que, pese a los indicadores positivos, las autoridades mantienen una política de vigilancia permanente y no reducen los esfuerzos en materia de prevención.