Crisis que asola AHMSA, caldo de cultivo para incremento de delitos, ansiedad y depresión

MONCLOVA, COAH.- Ante la crisis que vive Altos Hornos de México, (AHMSA); Monclova y las ciudades aledañas que conforman la Región Centro de Coahuila están a punto de sufrir un fuerte problema social, donde problemas de delincuencia y depresión podrían incrementarse entre sus habitantes.

Mario Coria, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la localidad, declaró que luego de que la empresa principal generadora de empleo en esta zona tiene meses incumpliendo el pago de salarios a 17 mil obreros, el mismo número de familias están sufriendo por la falta de recursos y esto generará problemas a corto plazo.

“La situación está que no se aguanta, la agonía de la economía familiar, estamos al borde de un problema social porque si no se resuelve o no llega a un buen fin puede haber problemas sociales muy graves, con muchos impactos y muchas repercusiones.

“Usando el sentido común, la gente puede imaginarse de todo lo que podemos llegar a vivir en la región, empezando por la delincuencia, hasta temas de salud mental y depresión”, dijo el líder empresarial.

Dijo que vale la pena que la problemática de la empresa se resuelva en breve, con la llegada de nuevos recursos que reactiven su producción y generen ingresos para pagar lo pendiente a sus trabajadores y proveedores.

Sin embargo destacó que aún y cuando hace una semana se informó que habría nuevos dueños al día de hoy la empresa sigue sin recibir recurso.

“Es una situación muy complicada, muy compleja para las familias de la región. La cifra son 17 mil empleados sindicalizados y de confianza, 17 mil familias que dependen de los pagos” , concluyó.