CROC impide a pepenadores independientes laborar en el Relleno Sanitario de Saltillo a pesar de amparo a su favor

Explicó que el Juez Segundo de Distrito les concedió amparo para que entren a trabajar al Relleno Sanitario, por lo cual a las 07:00 de este viernes se presentaron a laborar, sin embargo, los pepenadores de la CROC se los impidieron.

“Dicen que ellos son dueños de la basura y que no van a dejar que entre más gente si ellos no autorizan. El problema es que al momento de entrar nosotros, no les vamos a vender a ellos ningún kilo de material, porque ellos tienen el monopolio del material que sale, hasta el último kilo, y no puede uno sacar el material para venderlo en otra parte, ellos lo pagan un 50% más barato”, acusó.

Añadió que al grupo que encabeza le urge empezar a trabajar, pues desde hace 8 ó 9 meses no han podido ingresar al lugar y las familias sobreviven pepenando en la calle y las mujeres lavan ropa ajena o hacen limpieza en casas.

Luego de varias horas de discusión, los pepenadores “independientes” optaron por retirarse para evitar que la discusión saliera de control y esperan que el Municipio intervenga para hacer valer la resolución federal.

En tanto, María del Carmen Molina Corral, secretaria general de la Unión de Pepenadores, señaló que los problemas empezaron desde el 2019, cuando José Cruz pretendía obtener beneficios y dinero adicionales a lo que recibían los demás y lo dieron de baja por conflictivo, pero ahora quiere regresar al Relleno Sanitario sin tener un respaldo real.

“No sé cómo tramitaron un amparo federal para que lo dejaran trabajar dentro del Relleno, yo tengo 34 años como secretaria general, dirigiendo la Unión en orden y sin ningún problema, él dice ‘yo quiero trabajar bajo mi voluntad’, y ahora nos quieren obligar a que lo tenemos que dejar por orden de un juez federal”.

Añadió que no se puede afectar el trabajo de 250 pepenadores para favorecer a 10 personas; además, José Cruz solo es apoyado por algunos familiares y personas vulnerables, incluso hay personas que no son pepenadoras y otras más acostumbraban separar zapatos y ropa de desecho para venderlo en los mercaditos.

“Pepenadores reales de ese grupito, vendrían siendo tres personas mayores que ya no pueden estar en el relleno por la edad, porque hay mucho riesgo para ellas... nosotros no los vamos a dejar entrar, no vamos a dejar entrar a quien venga a hacer conflicto, a querer pelear; este señor ya nos ofendió demasiado”, expresó.