CTM exige reconversión laboral ante despidos masivos en General Motors Ramos Arizpe

Tras el reciente despido de 1,900 trabajadores de la planta de General Motors en Ramos Arizpe, Tereso Medina Ramírez, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), hizo un llamado urgente a implementar programas de capacitación y reconversión laboral.

El líder sindical señaló que, si bien la empresa anunció una inversión de mil millones de dólares, esta modernización industrial no garantiza el retorno de los puestos de trabajo perdidos, ya que gran parte de la inversión podría estar destinada a la automatización de procesos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, en cuarto lugar de afectaciones a la minería por delitos

Medina Ramírez enfatizó que el objetivo primordial es evitar que la evolución tecnológica se traduzca en una pérdida permanente de empleo para la mano de obra mexicana. Por ello, la organización busca:

Reinsertar a los 1,900 ex-empleados en otras áreas productivas.

Garantizar la permanencia de los trabajadores en la región sureste de Coahuila.

Capacitar al personal para que puedan operar en los nuevos esquemas de la industria 4.0.

El dirigente advirtió que la situación crítica que atraviesa el sector automotriz en Ramos Arizpe debe ser un punto clave de análisis frente a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

”En ese proceso, se debe defender la permanencia de inversiones, la integración de las cadenas productivas en América del Norte y, sobre todo, la estabilidad de los empleos mexicanos vinculados al sector automotriz y de autopartes”, puntualizó Medina.

La CTM espera que, mediante el diálogo con la empresa y las autoridades, se logre un equilibrio donde la inversión tecnológica no desplace al capital humano, sino que lo fortalezca mediante nuevas competencias técnicas.