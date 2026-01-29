Coahuila, en cuarto lugar de afectaciones a la minería por delitos

Coahuila
/ 29 enero 2026
    Coahuila, en cuarto lugar de afectaciones a la minería por delitos
    El “robo hormiga” y la extorsión representan los mayores desafíos para las mineras en México. FOTO: ARCHIVO

Mientras el 97% de las empresas afiliadas a Camimex reportan haber sido víctimas del crimen, Coahuila se posiciona como el cuarto estado con mayor incidencia delictiva en el sector

La industria minera en México atraviesa uno de sus periodos más críticos en materia de seguridad. De acuerdo con los informes más recientes de la Cámara Minera de México (Camimex), el estado de Coahuila se ha consolidado comola cuarta entidad con mayor afectación por delitos en el sector, con un 8%, por detrás de Durango con 38%, Zacatecas, con 20% y Guanajuato con 10%.

Las cifras presentadas por Camimex son alarmantes: el 97% de sus afiliados reportó haber sido víctima de algún delito durante el último año. Si bien el ”robo hormiga” encabeza la incidencia con un abrumador 83%, otros delitos de alto impacto como la extorsión (47%) y el robo de materiales en mina (40%) mantienen bajo asedio la rentabilidad y la integridad de las operaciones.

En este escenario, Coahuila destaca con un 8% de la incidencia nacional, posicionándose como un punto rojo para la inversión y la seguridad de los trabajadores, superando a estados con histórica presencia minera como Sonora o Chihuahua.

La estadística cobra un rostro trágico tras los hechos recientes en el municipio de Concordia, Sinaloa. Desde el pasado 23 de febrero, el paradero de diez trabajadores de la mina Bisla Silver Corp es un misterio.

El grupo, compuesto por mineros e ingenieros, fue presuntamente privado de la libertad por sujetos armados, según denuncias de sus familiares. Aunque el secuestro figura con un 3% en las métricas de frecuencia de Camimex, casos como el de Concordia demuestran que, cuando ocurre, el impacto social y humano es devastador.

El reporte detalla una diversificación de las actividades ilícitas que golpean a las empresas:

Incidencia (%)

Robo Hormiga

83%

Extorsión

47%

Robo de materiales en mina

40%

Extracción ilegal

33%

Robo de combustible

30%

