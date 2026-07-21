Llevan mantenimiento y limpieza a Rincón del Valle, La Herradura y ejidos de Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente las acciones del programa “Todos Chambeando”, mediante el trabajo coordinado de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano, cuyas cuadrillas realizan diariamente labores de limpieza, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos en distintos sectores del municipio. Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el personal municipal continúa recorriendo colonias, vialidades y comunidades rurales para atender reportes ciudadanos, retirar escombro, dar mantenimiento a áreas verdes y fortalecer la imagen urbana de Ramos Arizpe.

El Presidente Municipal reconoció el compromiso de las personas que diariamente trabajan para mantener limpio y ordenado el municipio, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a este esfuerzo colectivo. “Quiero reconocer a todo el personal de Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Parques y Jardines, a los operadores de maquinaria, de barredoras, de recolección y a cada trabajador que diariamente pone su esfuerzo para que Ramos Arizpe luzca limpio y en orden. Su trabajo merece todo nuestro reconocimiento”, expresó. Asimismo, destacó la importancia de que la población participe en el cuidado de los espacios públicos y contribuya a mantener limpia la ciudad.

“Pero también necesitamos que la ciudadanía haga su parte: mantener limpias nuestras calles, utilizar los contenedores y no tirar basura en la vía pública. Cuidar nuestra ciudad es una responsabilidad compartida y entre todos podemos conservar un Ramos Arizpe del que nos sintamos orgullosos”, señaló Gutiérrez Merino. Durante los últimos días, el programa concentró trabajos de retiro de escombro con apoyo de maquinaria pesada en las calles David Martínez Soto y Venustiano Carranza, además de labores de limpieza y mantenimiento en las colonias Rincón del Valle, La Herradura, Hacienda III y La Estación.

De manera paralela, personal de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento en el sector Manantiales del Valle, mientras que también se brindó atención a contenedores de residuos instalados en distintos ejidos, entre ellos Santo Domingo, Acatita y Las Encinas. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer los servicios públicos y mantener una atención permanente tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.