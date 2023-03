¿Cuál es el límite del crecimiento de Saltillo? El agua es la respuesta, afirman expertas

Tras el anuncio de la llegada de 18 empresas para Coahuila, así como la instalación de Tesla en Nuevo León, en el marco del Día Mundial del Agua a celebrarse este 22 de marzo, especialistas en materia hídrica consideraron que el crecimiento está a expensas de la disponibilidad de agua.

‘SE DEBEN REPLANTEAR PRIORIDADES’

De acuerdo a Rosario Sánchez, doctora en administración de agua y recursos hidrológicos, no hay un parámetro ni una forma perfecta para determinar cuándo se pueden acabar los recursos de una región o bien, establecer hasta qué punto puede crecer.

“Depende de las condiciones locales, sociales, económicas, naturales y las prioridades de los gobiernos. Además, no debería existir porque las necesidades son diferentes, todos necesitamos planeación y eso no siempre se tiene”, declaró la también científica investigadora del Instituto de Recursos del Agua del Texas A&M. Agregó que es común que los gobiernos “piensan en tiempos muy definidos de tres o seis años cuando los servicios ambientales no están definidos por temporalidades políticas”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo cumple 16 meses con sequía, la peor racha desde 2011... afecta pozos y aviva riesgo de incendios

En ese sentido, señaló que las ciudades deben planear sus recursos para 200 o 400 años, pero “la responsabilidad no es por 6 ni por 20, no puedes tener un plan de desarrollo a 15 años, pues los problemas los tienes hoy. En términos de recursos hidrológicos, 15 años es una burla”.

Respecto a Tesla, declaró que su instalación “es un granito más, de los signos de que no se está pensando de manera integral y que se está pensando en el desarrollo económico, pero no de calidad de vida. Desde hace mucho que el desarrollo económico ya no es sinónimo de calidad de vida. Alguna vez lo fue, pero ahora nos lleva la inercia del desarrollo”.

Sánchez añadió que las prioridades tanto en Saltillo como a nivel global es la de ver crecer a las ciudades sin control. “Se intenta satisfacer las necesidades de un sector en específico sin considerar las necesidades de todo un sistema”.

“No solo pienses en el empleo, sino también en la calidad de vida”. Además del crecimiento natural de la población, se debe considerar las oportunidades que se generan del crecimiento económico. Solo se piensa “vamos a generar 300 nuevas empresas” pero rara vez hablan de qué tipo de empleo es”.

En ese sentido, Sánchez agregó que “las prioridades y hábitos cambian. Hoy nos estamos dando un balazo en el pie. Hoy debemos preguntarnos en qué y para qué estamos usando el agua. No le puedo quitar el agua vital de supervivencia a la ciudadanía como pasó en Monterrey. Para eso se planifican los recursos, no puedo estar trayendo, trayendo y trayendo empresas. En Nuevo León los primeros afectados fueron los ciudadanos cuando ellos deben ser la prioridad. Fue hasta ese momento que dijimos ‘tu modelo está al revés’”.