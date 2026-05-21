Preocupa inicio de consumo de drogas desde los 15 años en jóvenes de Coahuila

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    Preocupa inicio de consumo de drogas desde los 15 años en jóvenes de Coahuila
    Gobierno estatal impulsa atención temprana para combatir consumo de drogas LIDIET MEXICANO

El problema también impacta el entorno familiar y puede generar consecuencias legales

MONCLOVA, COAH.- La subsecretaria de Proximidad Social y Prevención, Gabriela Fanyutti García, alertó que adolescentes y jóvenes comienzan a involucrarse en el consumo de drogas desde los 15 años.

La funcionaria señaló que esta situación representa una preocupación importante por las consecuencias que genera en la salud, el entorno familiar y el desarrollo de los adolescentes, además de las implicaciones legales que pueden derivarse del consumo de sustancias.

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Explicó que, aunque existen estadísticas federales sobre personas que reciben atención en centros de internamiento y rehabilitación, es difícil dimensionar la totalidad del problema, debido a que muchos jóvenes y familias no solicitan apoyo profesional.

Ante este panorama, indicó que el Gobierno del Estado impulsa la estrategia “Vive Libre sin Drogas”, enfocada en la prevención y la atención temprana de las adicciones.

Detalló que, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención, se realizan pláticas informativas en escuelas, con el objetivo de orientar a estudiantes sobre los riesgos del consumo de drogas y brindarles herramientas para la toma de decisiones.

$!La subsecretaria Gabriela Fanyutti García alertó que el consumo de drogas inicia desde los 15 años en adolescentes.
La subsecretaria Gabriela Fanyutti García alertó que el consumo de drogas inicia desde los 15 años en adolescentes. LIDIET MEXICANO

Asimismo, el programa contempla actividades deportivas y culturales, apoyo psicológico y médico, así como el fortalecimiento de centros residenciales especializados en la atención de adicciones.

Fanyutti García recordó que en Torreón fue inaugurado recientemente el Centro Libre para Vivir, espacio en el que jóvenes pueden recibir atención psicológica, talleres y capacitación en oficios, con el propósito de fortalecer su desarrollo personal y reconstruir su proyecto de vida.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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